سوودانی: بەئامانجگرتنی باڵیۆزخانەی ئەمریکا زیان بە ئاسایش و سەقامگیری وڵات دەگەیەنێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیران عێراق، بە سەرکردە سەربازی و ئەمنییەکانی راگەیاندووە، ئەو کەسانەی کە موشەکیان ئاراستەی دەوروبەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کردووە، دەستگیریان بکەن و رادەستی دادگایان بکەن.

شەممە 7ـی ئاداری 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق، رایگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە رێنماییەکانیدا جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئەم جۆرە دەستدرێژیانە زیان بە ئاسایشی نیشتمانی و سەقامگیری تەواوی وڵات دەگەیەنن، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەوانەی ئەم کارانە دەکەن سووکایەتی بە سەروەری و ئاسایشی عێراق دەکەن، هەروەها گوتیشی: "ئەو گروپە لەیاسا دەرچووانەی پابەندی یاسا نابن، نوێنەرایەتی ویستی گەلی عێراق ناکەن، بڕیاری جەنگ و کردارە سەربازییەکانیش تەنها و تەنها لە دەسەڵاتی دەوڵەتدایە".

ئەم هەڵوێستەی سوودانی چەند کاتژمێرێک دوای ئەوە دێت کە دەوروبەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە ناوچەی سەوز کرایە ئامانج، بەگوێرەی زانیاریی سەرچاوە ئەمنییەکان، موشەکەکان لە ناوچەی "قەنات" لە رۆژهەڵاتی بەغداوە ئاراستە کرابوون.

ئەم هێرشانە لە کاتێکدایە، ئاڵۆزییە ئەمنییەکانی ناوچەکە لە نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لە لایەک و ئێران لە لایەکی دیکە پەرەی سەندووە، هاوکات بەهۆی ئەم دۆخەوە، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا هۆشداریی ئەمنی نوێ کردووەتەوە و داوای لە هاووڵاتیانی وڵاتەکەی کردووە عێراق جێبهێڵن، ئەمەش لە ترسی هەر هەڕەشەیەک کە لەلایەن گروپە چەکدارە نزیکەکان لە ئێرانەوە ئەنجام بدرێت.