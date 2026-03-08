وەزیری دەرەوەی چین: نەدەبوو جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست رووبدات

پێش 57 خولەک

وەزیری دەرەوەی چین داوای راگرتنی دەستبەجێی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و ئێران دەکات و جەخت لەسەر پاراستنی سەروەریی وڵاتانی کەنداو دەکاتەوە؛ هاوکات لە پەیامێکی بڕیارداوپەیوەندییەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ رووسیا بە پتەو و جێگیرن.

یەکشەممە 8ی ئاداری 2026، وانگ یی، وەزیری دەرەوەی چین لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: داوا دەکەین ئەمەریکا-ئیسرائیل و ئێران دەستبەجێ ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان ڕابگیرێن.

گوتیشی: پێویستە رێز لە سەروەری و ئاسایشی ئێران و وڵاتانی کەنداو بگیرێت، چونکە بەکارهێنانی هێز رێگەچارە نییە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان.

وانگ یی ئاماژەی بە دۆخی ناوچەکە کرد و گوتی: جەنگی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست رووداوێک بوو کە هەرگیز نەدەبوو ڕووبدات. هاوکات داوای لە هەموو لایەنەکان کرد بە زووترین کات بگەڕێنەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ و دانوستان.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، وەزیری دەرەوەی چین داوای لە زلهێزە جیهانییەکان کرد کە رۆڵێکی ئیجابی و بنیاتنەر بگێڕن لەم دۆخەدا.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانیشیان لەگەڵ مۆسکۆ، وانگ یی پەیامێکی یەکلاکەرەوەی دا و گوتی: پەیوەندییەکانی چین و ڕووسیا لە ناوەڕاستی ژینگەیەکی نێودەوڵەتی ئاڵۆز و پڕ لە گرژیدا، پتەون، جێگیرن و لێکەترازان و تێکچوونیان تێدا نییە.