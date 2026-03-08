لە نەرویج تەقینەوەیەک لە نزیک باڵیۆزخانەی ئەمریکا روویدا
پۆلیسی نەرویج، ئەمڕۆ یەکشەممە، 8ـی ئاداری 2026، رایگەیاند؛ دەنگی تەقینەوەیەک لە نزیک باڵیۆزخانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ئۆسلۆی پایتەخت بیستراوە.
پۆلیسی ئۆسلۆ لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، تەقینەوەکە لە "دەروازەی چوونە ژوورەوەی بەشی کونسوڵگەری" باڵیۆزخانەکە روویداوە. گوتەبێژی پۆلیس بۆ کەناڵی (NRK)ی نەرویجی پشتڕاستی کردەوە، تا ئێستا هیچ راپۆرتێک سەبارەت بە گیانلەدەستدان یان برینداربوونی هیچ کەسێک لە ئارادا نییە.
لە بەیاننامەکەدا هاتووە؛ هێشتا هۆکاریی راستەقینەی تەقینەوەکە و ناسنامەی ئەو کەسەی لە پشت کارەکەوەیە نادیارە. پۆلیس ئاماژەی بەوەش کردووە، تیمەکانیان لە پەیوەندییەکی بەردەوامدان لەگەڵ باڵیۆزخانەی ئەمریکا بۆ کۆکردنەوەی زانیاری زیاتر و لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە.
ئەم رووداوە لە کاتێکدایە باڵیۆزخانەکانی ئەمریکا لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بەهۆی بەردەوامی گرژی و ململانێ سەربازییەکان لەگەڵ ئێران، لە حاڵەتی ئامادەباشییەکی باڵادان، بەتایبەت دوای ئەوەی چەند باڵیۆزخانەیەکی تاران لەو ناوچەیە کرانە ئامانج.
سەرەڕای ئەو بارودۆخە، پۆلیسی نەرویج رایگەیاندووە؛ تا ئێستا هیچ ئاماژەیەکی بەدەستەوە نییە کە بسەلمێنێت تەقینەوەکەی ئۆسلۆ پەیوەندی بە ململانێکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانەوە هەبێت.