مقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق: لە 24 کاتژمێردا 24 ئۆپەراسیۆنی سەربازیمان ئەنجامداوە

پێش 45 خولەک

مقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق راگەیاند؛ لە ماوەی تەنیا 24 کاتژمێردا، 24 هێرشی جۆراوجۆریان کردووەتە سەر مۆڵگەکانی دوژمن لە ناوخۆی عێراق و ناوچەکەدا.

لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا ئەمڕۆ یەکشەممە، 8ـی ئاداری 2026 بڵاوکراوەتەوە، مقاوەمەی ئیسلامی ئاماژەی بەوە کردووە، "لە چوارچێوەی پەرەپێدانی چالاکییەکاندا، لە ماوەی شەو و رۆژی رابردوودا 24 ئۆپەراسیۆنی سەربازییان بە بەکارهێنانی دەیان درۆن و مووشەکی جۆراوجۆر ئەنجامداوە."

ئەم هێرشانەی مقاوەمەی ئیسلامی لە کاتێکدایە جەنگی راستەوخۆی نێوان (ئەمریکا و ئیسرائیل) لە دژی ئێران پێ دەنێتە نۆیەمین رۆژی خۆیەوە. ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتیی لە لێواری پەرەسەندنێکی مەترسیداردایە، بەتایبەت کە واشنتن و تەلئەڤیڤ بەردەوامن لە بۆردومانکردنی ئامانجەکان لە ناوخۆی ئێران.

لە بەرامبەردا، لایەنی ئێرانی وەڵامی هێرشەکانی داوەتەوە و چەندین بنکەی ئیسرائیلی و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکای لە ناوچەی کەنداو کردووەتە ئامانج. چالاکبوونی مقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق بەم قەبارە فراوانە، وەک فشارێکی زیاتر دەبینرێت بۆ سەر هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا لە میانی ئەم جەنگە هەرێمییەدا.

چاودێران پێیان وایە بەکارهێنانی دەیان درۆن لە ماوەیەکی کورتدا، ئاماژەیە بۆ گۆڕانکاری لە تاکتیکی سەربازی گرووپە چەکدارەکان و فراوانبوونی بازنەی ململانێکان کە رەنگە هەموو ناوچەکە بگرێتەوە.