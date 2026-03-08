سیاسی

مەسرور بارزانی: رۆژی جیهانیی ئافرەتان، لە گشت ئافرەتانی کوردستان و جیهان پیرۆز دەکەم

کوردستان

ئەمڕۆ یەکشەممە، 08ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا  لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، رۆژی جیهانیی ئافرەتانی، لە گشت ئافرەتانی کوردستان و جیهانی پیرۆز کرد.

مەسرور بارزانی دەڵێت "پێزانینی زۆرم بۆ خەبات و تێکۆشان و ڕۆڵی دیاری ئافرەتانی کوردستان هەیە و پشتیوانیی خۆم بۆ داوا و مافە رەواکانیان دووپات دەکەمەوە".


    

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,