مەسرور بارزانی: رۆژی جیهانیی ئافرەتان، لە گشت ئافرەتانی کوردستان و جیهان پیرۆز دەکەم
ئەمڕۆ یەکشەممە، 08ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، رۆژی جیهانیی ئافرەتانی، لە گشت ئافرەتانی کوردستان و جیهانی پیرۆز کرد.
مەسرور بارزانی دەڵێت "پێزانینی زۆرم بۆ خەبات و تێکۆشان و ڕۆڵی دیاری ئافرەتانی کوردستان هەیە و پشتیوانیی خۆم بۆ داوا و مافە رەواکانیان دووپات دەکەمەوە".
Happy International Women’s Day to all the women of Kurdistan, Iraq and the world.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 8, 2026
I value the struggle, perseverance, and vital role of the women of Kurdistan, and I reaffirm my support for their legitimate demands and rights.
Advancing equality is essential to our progress. pic.twitter.com/GMVIxPDX33