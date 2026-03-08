عومەر عەدنان: دەروازە سنوورییەکانی عێراق 24 کاتژمێر کراوەن
سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق لە سەردانێکی مەیدانیدا بۆ دەروازەی عەرعەر، رایگەیاند: کە سەرجەم دەروازەکان بە سیستەمی 24 کاتژمێری کار دەکەن بۆ مسۆگەرکردنی بەردەوامیی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و ئاسانکاری بۆ گەڕانەوەی ئەو عێراقییانەی لە وڵاتانی کەنداوەوە دەگەڕێنەوە.
یەکشەممە، 8ـی ئاداری 2026، عومەر عەدنان وائیلی، سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق، سەردانێکی مەیدانیی بۆ دەروازەی سنووریی عەرعەر ئەنجام دا.
بە پێی راگەیەنراوی، دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق، ئامانج لەم سەردانە بەدواداچوون بووە بۆ رەوتی کارکردن و ئەو رێکارانەی گیراونەتە بەر بۆ پێشوازیکردن و ئاسانکاری بۆ هاتنەژوورەوەی گەشتیاران و هاووڵاتیانی عێراقی، کە لە وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو (ئیمارات، قەتەر، سەڵتەنەتی عومان و بەحرەین)ـەوە لە رێگەی خاکی سعوودیتە دەگەڕێنەوە، بە تایبەت لە سایەی دۆخی هەستیاری ئێستادا.
لە میانەی بەسەرکردنەوەکەدا، وائیلی ئاگاداری میکانیزمی کارکردن و ئاستی هەماهەنگیی نێوان فەرمانگە جیاوازەکانی ناو دەروازەکە بوو.
سەرۆکی دەستەکە جەختی کردەوە لەسەر "گرنگیی چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ دڵنیابوون لە رەوتی گەشتیاران و خێراکردنی ڕێکارەکانی پشکنین، بەمەش هاوسەنگی لە نێوان پێداویستییە ئەمنییەکان و پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بۆ هاووڵاتییان کراوەتەوە".
هەر لە چوارچێوەی سەردانەکەدا، وائیلی بەدواداچوونی مەیدانیی کرد بۆ رێکارەکانی پەڕینەوە و دابینکردنی خزمەتگوزاریی گواستنەوە بۆ گەشتیاران، جا چ لە رێگەی تەکسییەکانەوە بێت یان ئەو پاسانەی کە سەر بە دەستەی حەج و عومرەی عێراقین، جگە لەوەی رێگە بە ئۆتۆمبێلە عێراقییەکان دراوە بچنە ناو دەروازەکە بۆ گواستنەوەی هاووڵاتیان بۆ ناوەوەی وڵات.