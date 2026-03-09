سەرۆکی وزەی ئەتۆمی ئێران: پەرەپێدانی تەکنەلۆژیای ئەتۆمیمان ناوەستێت

پێش 50 خولەک

محەممەد ئیسلامی، سەرۆکی رێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران، رایگەیاند، وڵاتەکەی دەستبەرداری پەرەپێدانی تەکنەلۆژیای ئەتۆمی نابێت و بە بێ وەستان بەردەوام دەبن لەو بوارەدا.

دووشەممە 9ـی ئاداری 2026، محەممەد ئیسلامی، سەرۆکی رێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران لە لێدوانێکدا رایگەیاند: "پەرەپێدانی تەکنەلۆژیای ئەتۆمی بە بێ پچڕان بەردەوام دەبێت"، ئاماژەی بەوەشکردووە، رێکخراوەکەیان ئامادەیی تەواوی هەیە بۆ پەرەپێدانی تەکنەلۆژیای ستراتیژیی نوێ لە بواری ئەتۆمیدا.

سەبارەت بە بەکارهێنانی ئەم تەکنەلۆژیایە لە کەرتە مەدەنییەکاندا، سەرۆکی رێکخراوی وزەی ئەتۆمی باسی لە پزیشکیی تیشکی و بەکارهێنانی ئەتۆم لە کەرتی خۆراکدا کرد و گوتی: "سەرەڕای ئەو هێرشانەی لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە کراونەتە سەرمان، هەوڵمان داوە بەردەوامی بدەین بە خزمەتگوزارییەکان لەو کەرتانەی کە راستەوخۆ پەیوەندییان بە ژیانی هاوڵاتییانەوە هەیە".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا و لە پەیامێکی جیاوازدا، محەممەد ئیسلامی پیرۆزبایی لە "موجتەبا خامنەیی" کرد بەبۆنەی هەڵبژاردنی وەک رێبەری باڵای نوێی ئێران و ئامادەیی رێکخراوەکەی بۆ پەرەپێدانی زیاتری تەکنەلۆژیا ستراتیژییەکان لەژێر سێبەری سەرکردایەتی نوێدا دووپات کردەوە.