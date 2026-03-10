‌هێرشکرایە سەر بارەگای لیوای 40ـی حەشدی شەعبی لە کەرکووک و شەش کەس برینداربوون

پێش 14 خولەک

پەیامنێری کوردستان24 لە کەرکووک رایگەیاند: بارەگای لیوای 40ـی حەشدی شەعبی لە شارۆچکەی دووبزی سەر بەکەرکووک بۆردوومان کرا.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، لەبارەی هێرشەکەوە جەودەت عەساف گوتەبێژی حەشدی شەعبی لە کەرکووک بە کوردستان24ـی راگەیاند: لە هێرشەکەدا کوژراو نەبووە.

هاوکات سەرچاوەیەک لە پۆلیسی کەرکووک بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە هێرشەکەدا 6 کەس برینداربوون. لیوای 40ـی حەشدی شەعبی ناسراو بە کەتائیبی ئیمام عەلی، دوای 16ـی ئۆکتۆبەر هاتوونەتە نێو کەرکووک و لە شارۆچکەی دووبزی لە ڕۆژئاوای کەرکووک بارەگایان دامەزراندووە.

هەروەها لە ئەنباریش هێرشکراوەتە سەر حەشدی شەعبی و پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند: چوار چەکداری حەشدی شەعبی لە ئەنبار بەهۆی بۆردوومانەوە برینداربوون.