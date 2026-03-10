شانەی راگەیاندنی ئەمنی: لە ئەنجامی بۆردوومانێک ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژران

پێش 55 خولەک

هێرشکرایە سەر هێزەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای کەرکووک و بەهۆیەوە چەند چەکدارێک کوژران و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون.

شانەی راگەیاندنی ئەمنیی سەر بە "فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان" لە راگەیەنراوێکدا بڵاویکردەوە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، لە ئەنجامی بۆردوومانێک بۆ سەر هێزەکانی حەشدی شەعبی لە قەزای دبس، ژمارەیەک چەکدار کوژراون.

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بە "توندترین شێوە" سەرکۆنەی ئەم "دەستدرێژییە تاوانکارییە" دەکات بەرانبەر بەو چەکدارانەی حەشدی شەعبی ئەنجامدراوە .

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، لە رووداوەکەدا چەند چەکدارێکی دیکەش برینداربوون و رەوانەی نەخۆشخانە کراون بۆ وەرگرتنی چارەسەر.

روونیش کراوەتەوە، ئەم هێرشە تەنیا بەئامانجگرتنی هێزێک یان بارەگایەکی دیاریکراو نییە، بەڵکوو دەستدرێژییەکی ئاشکرایە بۆ سەر سەروەریی عێراق.

پێشتریش چەندین جار بارەگاکانی حەشدی شەعبی و سوپای عێراق لە سنووری کەرکووک رووبەڕووی هێرش و بۆردومان بوونەتەوە.

قەزای دبس دەکەوێتە باکووری رۆژئاوای پارێزگای کەرکووک و یەکێکە لەو ناوچانەی بەردەوام رووبەڕووی مەترسییە ئەمنییەکان دەبێتەوە. هێزە ئەمنییەکانی عێراق و چەکدارانی حەشدی شەعبی لەو ناوچەیە جێگیرکراون، وەک خۆیان دەڵێن، "بۆ رێگریکردن لە جموجووڵی پاشماوەکانی رێکخراوی داعش و پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە".