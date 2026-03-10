فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە: پێویستە حکوومەتی عێراق رێگری لەو گرووپە لە یاسا دەرچووانە بکات

پێش کاتژمێرێک

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە ناڕەوایانە دەکات کە دەکرێنە سەر هاووڵاتیان و دامەزراوە مەدەنییەکان و بە ئامانج گرتنی نێردە دیپلۆماسیەکان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەدا، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە ناڕەوایانە دەکات کە دەکرێنە سەر هاووڵاتیان و دامەزراوە مەدەنییەکان و بە ئامانج گرتنی نێردە دیپلۆماسیەکان، کە بە تەواوی پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکانە، راشیگەیاند، بەداخەوە شەوی رابردوو کونسوڵگەری گشتی ئیمارات کرایە ئامانج، بەڵام خۆشبەختانە زیانی گیانی لێ نەکەوتەوە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم هێرشانە لەکاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لەو شەڕە و هەمیشە لایەنگری ئاشتی و سەقامگیری و پێکەوە ژیان بووە لە ناوچەکە.

جەختیشی کردەوە، پێویستە حکوومەتی عێراق بەرپرسیارەتی پاراستنی سەروەری عێراق بگرێتە ئەستۆ و رێگری لەو دەستە و گرووپە توندڕەو و لە یاسا دەرچووانەی ناوخۆی عێراق بکات، کە بەبێ بیانوو بە بەردەوام هەرێمی کوردستان بە ئامانج دەگرن.

راگەیەنراوەکەی دژەتیرۆر لەبارەی هێرشەکە

ئەمە لە کاتێکدایە، دژەتیرۆری کوردستان رایگەیاندووە، شەوی دووشەممە 9ـی ئاداری 2026، کاتژمێر 22:24 خولەک، هێزەکانی هاوپەیمانان سێ درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستیانە خوارەوە؛ پارچە و پاشماوەی یەکێک لە درۆنە تێکشکاوەکان لە نزیک کونسوڵخانەی ئیمارات کەوتە خوارەوە.

هەڵوێستی ئیمارات

وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات راگەیەندراوێکی لەوبارەوە بڵاوکردەوە و رایگەیاند، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە تیرۆریستییە دەکەین کە بە درۆن کونسوڵخانەی گشتی وڵاتەکەیان لە کوردستان کردووەتە ئامانج. ئاماژەی بەوەشداوە، هێرشەکەی زیانی ماددیی لێکەوتووەتەوە، بەڵام هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا، ئیمارات داوا لە حکوومەتی عێراق و حکوومەتی کوردستان دەکات بەدواداچوون بۆ هۆی ئەم هێرشە بکەن و ئەو کەسانەی بەرپرسیارن دەستنیشان بکەن، هەروەها هەموو رێوشوێنێکی پێویست بگرنەبەر بۆ دڵنیابوون لەوەی بەرپرسیارانە لێپرسینەوە لەگەڵ هێرشکاران بکرێت.