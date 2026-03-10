ئوردن: هێرشکردنە سەر کونسوڵخانەی ئیمارات لە هەولێر دژی یاسا نێودەوڵەتییەکانە

پێش 28 خولەک

دوای سعوودییە، ئوردنیش سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر کونسوڵخانەی ئیمارات لە هەولێر کرد و داوای پاراستنی بارەگای نێردە دیپلۆماسییەکان دەکات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئوردن لە راگەیەنراوێکدا بە توندی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر کونسوڵخانەی گشتیی ئیمارات لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان کرد.

وەزارەتی دەرەوەی ئوردن جەخت لە پێویستیی رێزگرتن لە یاسا نێودەوڵەتییەکان و رێککەوتنامەکانی ساڵی 1949ـی جنێڤ و 1969ـی ڤیێنا دەکات کە گەرەنتی پاراستنی بارەگای نێردە دیپلۆماسییەکان و ئەندامەکانیان دەکەن.

وەزارەتی دەرەوەی ئوردن لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، پاڵپشتیی رەهای خۆی بۆ دەوڵەتی ئیمارات دووپات کردووەتەوە لە بەرانبەر ئەو هێرشەی کراوەتە سەر کونسوڵخانەکەیان لە هەولێر.

وەزارەتی دەرەوەی ئوردن لە راگەیەنراوەکەیدا بە هیچ شێوەیەک ئاماژەی بەو لایەنە نەکردووە کە هێرشی کردووەتە سەر کونسوڵخانەکەی ئیمارات.

راگەیەنراوەکەی دژەتیرۆر لەبارەی هێرشەکە

ئەمە لە کاتێکدایە، دژەتیرۆری کوردستان رایگەیاندووە، شەوی دووشەممە 9ـی ئاداری 2026، کاتژمێر 22:24 خولەک، هێزەکانی هاوپەیمانان سێ درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستیانە خوارەوە؛ پارچە و پاشماوەی یەکێک لە درۆنە تێکشکاوەکان لە نزیک کونسوڵخانەی ئیمارات کەوتە خوارەوە.

هەڵوێستی ئیمارات

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ سێشەممەش، 10-03-2026، وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات لە راگەیەنراوێکدا ئەوەی خستە روو، کۆنسووڵخانەی وڵاتەکەیان لە هەرێمی کوردستان بە "درۆن" لێیدراوە. باسی لەوەش کردووە، هێرشەکە زیانی مادی لێکەوتووەتەوە، بەڵام هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

ئیمارات ئەم هێرشە بە "هەڵكشانێکی مەترسیدار و هەڕەشە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە" ناو دەبات و جەخت دەکاتەوە، "بە ئامانجگرتنی نێردە و بارەگا دیپلۆماسییەکان، پێشێلکردنێکی زەقی هەموو بنەما و یاسا نێودەوڵەتییەکانە."

وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات داوا لە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان دەکات "راستەوخۆ دەست بە لێکۆڵینەوە بکەن لە وردەکارییەکانی ئەم هێرشە بۆ دەستنیشانکردنی ئەو لایەنانەی بەرپرسیارن و هەموو رێکارێکی پێویست بگرنە بەر بۆ مسۆگەرکردنی سزادانی ئەو کەسانەی لە پشت ئەم کارەوە بوون."

سعوودییەش سەرکۆنەی هێرشەکە دەکات

هەر ئەمڕۆ سێشەممە، وەزارەتی دەرەوەی سعوودییە لە راگەیەنراوێکدا سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر کونسوڵخانەی گشتیی ئیمارات لە هەرێمی کوردستان کرد و دووپاتی کردەوە، "بەئامانجگرتنی باڵەخانە دیپلۆماسییەکان پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتییە".

وەزارەتی دەرەوەی سعوودییە ئاماژەی بەوە داوە، وڵاتەکەیان هاوسۆزی خۆی بۆ ئیمارات دەردەبڕێت.