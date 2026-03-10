سەرۆک بارزانی: هەرێمی كوردستان هەمیشە خوازیاری گفتوگۆ و چارەسەری ئاشتییانەی كێشەكانە

پێش 16 خولەک

سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، هەرێمی كوردستان بەشێك نییە لەو شەڕە و هەمیشە خوازیاری گفتوگۆ و چارەسەری ئاشتییانەی كێشەكانە. جەختی لەوەش کردەوە، کاری لە پێشینەیان پاراستنی سەقامگری و ئاسایشی هەرێمی کوردستانە.

رۆژی سێشەممە 10ـی ئاداری 2026، سەرۆك مەسعود بارزانی، پێشوازیی لە سەڵاحەددین بەهائەددین، ئەمینداری گشتیی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان كرد.

بارەگای بارزانی لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: لە دیدارەكەدا سەلاحەددین بەهائەددین وێڕای ئاماژەدان بە بارودۆخی ناوچەكە جەختی لەوە كردەوە كە سەرەڕای بوونی جیاوازیی بۆچوونی سیاسیی نێوان لایەنەكان، دۆخەكە وا دەخوازێ كە دەبێ راگۆڕینەوە و هەماهەنگیی بەردەوامی نێوان هێزە سیاسیەكان لەسەر بابەتە هەستیارەكان هەبێت.

هاوکات ئەمینداری گشتیی یەكگرتوو، سوپاسی رۆڵی سەرۆك بارزانی كرد بۆ ئەو پەرۆشی و بەدەنگەوەهاتن و هەوڵە بەردەوامەكانی بۆ پاراستنی گەلی كورد لە رۆژئاوا و هەروەها ئەو رۆڵە كاریگەرەی لە پڕۆسەی ئاشتی لە توركیادا بینیویەتی.

هەر لەو دیدارەدا پەیوەست بە دوا پێشهاتەكانی ناوچەكە، سەرۆك بارزانی دووپاتی كردەوە، كە هەرێمی كوردستان بەشێك نیە لەو شەڕە و هەمیشە خوازیاری گفتوگۆ و چارەسەری ئاشتییانەی كێشەكانە.

هەروەها باسی لەوەش كرد، كە کاری لە پێشینەمان پاراستنی سەقامگیری و ئاسایشی كوردستانە و، هەرێمی كوردستانیش لە پێناو نەهێشتنی كێشەكان و پاراستنی سەقامگیری، ئامادەیە لە هەر رۆڵێكی ئاشتیخوازانەدا بەشدار بێ كە لێی بخوازرێ.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەرۆك بارزانی نیگەرانی خۆی دەربڕی لەوەی هەندێ گرووپ لە پەراوێزی ئەم شەڕە ناوچەییەدا و لە ژێر بیانووی بێ بنەما پەلاماری هەرێمی كوردستان دەدەن و راشیگەیاند: داوا لە حكوومەتی عێراق و چوارچێوەی هەماهەنگی كراوە كە سنوورێك بۆ رەفتاری ئەم گرووپە لە یاسادەرچووانە دابنرێت.

پەیوەست بە پرۆسەی ناوخۆی هەرێم، سەرۆك بارزانی ئەوەی دووپات كردەوە، كە لەبەر بەرژەوەندییە باڵاكان و هەستیاریی قۆناغەكە پێویستە لایەنە سیاسییەكان هەماهەنگی و گفتوگۆی زیاتریان هەبێت و گرنگە هەموو لایەك دەستوبرد بكەن بۆ كاراكردنی پەرلەمان و پێكهێنانی حكوومەتێكی بنكەفراوانی نیشتیمانی كە تێیدا هەموو لایەك شان بدەنە بەر بەرپرسیارێتی.

هەروەها بۆ بابەتی پێكهێنانی ئەنجوومەنی سیاسیش، بە پێویستی زانی هەموو پارتە سیاسیەكان تێیدا بەشدار بن، بەڵام ئەو ئەنجوومەنە نەبێتە جێگرەوەی دامەزراوەكانی هەرێمی كوردستان.