نێچیرڤان بارزانی پیرۆزبایی لە رێبەری نوێی کۆماری ئیسلامیی ئێران دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا، پیرۆزبایی ئاراستەی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا عەلی خامنەیی کرد بەبۆنەی هەڵبژاردنی وەک رێبەری باڵای نوێی کۆماری ئیسلامیی ئێران. لە پەیامەکەیدا، سەرۆکی هەرێم جەختی لەسەر خواستی نەگۆڕی هەرێمی کوردستان کردەوە بۆ زیاتر پەرەپێدانی پەیوەندییە مێژوویی و دۆستانەی نێوان هەولێر و تاران.

سێشەممە 10ی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، نامەیەکی پیرۆزبایی فەرمی ئاراستەی موجتەبا عەلی خامنەیی کرد، پاش ئەوەی ناوبراو وەک رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران دیاری کرا.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان هیوای سەرکەوتنی بۆ رێبەری نوێی ئێران لەم ئەرک و بەرپرسیارێتییە نوێیەدا خواست و پیرۆزبایی گەرمی خۆشی ئاراستەی گەلی کۆماری ئیسلامیی ئێران کرد.

سەبارەت بە پەیوەندییە دووقۆڵییەکانیش، نێچیرڤان بارزانی سەرنجی خستە سەر گرنگیی دراوسێیەتی و پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و تاران و رایگەیاند، هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە خوازیاری پەرەپێدانی پەیوەندیی مێژوویی و دۆستانەیەتییە لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێران.

سەرۆکی هەرێم ئاماژەی بەوە داوە کە بەرەوپێشبردنی ئەو پەیوەندییانە ئامانج لێی خزمەتکردنە بە بەرژەوەندییەکانی هەردوو گەل، هەروەها رۆڵی دەبێت لە بەهێزکردن و پاراستنی پێکەوەژیانی ئاشتییانە لە تەواوی ناوچەکەدا.