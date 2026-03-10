وەزارەتی بەرگریی ئیمارات: زیاتر لە 1600 مووشەک و درۆنی ئێرانیمان تێکشکاندووە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات رایگەیاند، بەرگریی ئاسمانیی وڵاتەکەی تەنیا لە ئەمڕۆدا 9 مووشەکی بالیستی و 35 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئاراستەی وڵاتەکەیان کراوە، کە زۆربەیان پێش گەیشتن بە ئامانج تێکشکێنراون؛ وەزارەتەکە ئاماری گشتیی هێرشەکانی ئێرانی لە سەرەتای جەنگەوە تا ئێستا بڵاو کردەوە، کە زیاتر لە 1600 مووشەک و درۆنی ئێرانییان تێکشکاندووە

سێشەممە 10ـی ئاداری 2026، بەپێی راگەیەندراوی وەزارەتی بەرگریی ئیمارات، لە سەرەتای هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتەکە، 262 مووشەک هەڵدراوە؛ 241یان تێکشکێنراون، 19ـیان لە دەریا کەوتوونەتە خوارەوە و تەنیا 2 مووشەک بەر ئامانجەکانیان کەوتوون؛ هەروەها 1475 درۆن ئاراستەی وڵات کراوە؛ 1385ـیان لە ئاسماندا بەرپەرچدراوەنەتەوە و 90 درۆن لە ناو خاکی وڵات کەوتوونەتە خوارەوە؛ هاوکات 8 مووشەک هاوێژراون و هەموویان تێکشکێنراون.

ئەم هێرشانە تا ئێستا بوونەتە هۆی گیانلەدەستدانی 6 کەس لە رەگەزنامەکانی ئیماراتی، پاکستانی، نیپاڵی و بەنگلادیشی. هەروەها 122 کەس بریندار بوون کە برینەکانیان سووک و مامناوەندە و هەڵگری 24 رەگەزنامەی جیاوازن لە وانە ئیماراتی، میسری، عێراقی، سوودانی، فەڵەستینی و چەندین وڵاتی دیکە.

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات جەختی کردەوە کە لەوپەڕی ئامادەییدایە بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیەک و پاراستنی سەروەری و ئاسایشی وڵات، راشیگەیاند کە بە توندی بەرپەرچی هەر هەوڵێک دەدەنەوە کە ئامانجی تێکدانی سەقامگیریی وڵات بێت.