ئومێد خۆشناو: تاوەکو ئەمڕۆ نزیکەی 200 درۆن ئاراستەی هەولێر کراون

پێش 29 خولەک

پارێزگاری هەولێر ئاماژە بەوە دەکات، سەرجەم ئەو درۆنانەی ئاراستەی هەولێر کراون تێکشکێنراون.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند: بە دروستی ژمارەی تەواومان لەلانییە، بەڵام تاوەکو ئەمڕۆ چوارشەممە نزیکەی 200 درۆن ئاراستەی هەولێر کراون.

پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە دا، سەرجەم ئەو درۆنانەی ئاراستەی هەولێر کراون لەلایەن سیستەمی دژە مووشەکی هاوپەیمانانەوە تێکشکێنراون.

شەوی رابردوو ژمارەیەک درۆنی دیکە لەلایەن بەرگریی ئاسمانیی هاوپەیمانان لە هەولێر بەرپەچدرانەوە.