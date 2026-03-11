میدیای ئێران: دەنگی 10 تەقینەوەی گەورە لە کەرەج بیستراون

پێش کاتژمێرێک

میدیای ئێران باس لەوە دەکات، ئەم بەرەبەیانییە دەنگی 10 تەقینەوەی گەورە لە فەردیسی کەرەج بیستراون.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، جارێکی دیکە فڕۆکەخانەی میهرابادی تاران بۆمباران کرا و میدیای ئێران باس لەوە دەکەن ئەم بەرەبەیانییە 10 تەقینەوەی گەورە لە فەردیسی کەرەج بیستراون

لەلایەکی دیکەوە، تەلەڤزیۆنی ئێران رایگەیاند، کارمەندێکی بانک لە تاران بەهۆی بۆمبارانی ئیسرائیلەوە کوژراوە.

ئاماژە بەوە دراوە، ئەو کارمەندە لە کاتێکدا کوژراوە کە کارمەندانی بانک لە دەرەوەی کاتی فەرمیی دەوام بۆ ئامادەکردنی مووچەی مانگی ئاداری فەرمانبەرانی حکوومەت سەرقاڵی کار بوو.