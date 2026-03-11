بە درۆن هێرش کرایە سەر گوندی زڕگوێزەڵە و قوربانی هەیە

پێش کاتژمێرێک

زنجیرەیەک هێرشی درۆنی کرانە سەر گوندی زڕگوێزەڵە و بەوهۆیەوە، چەند کەسێک بوونە قوربانی.

هودا عوسمان، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، لە کاتژمێر 07:30 خولەکی بەیانیی ئەمڕۆ چوارشەممەوە، 11ـی ئاداری 2026، زنجیرەیەک هێرشی فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان (درۆن) کراونەتە سەر گوندی زڕگوێزەڵە لە ناوچەی زڕگوێزی پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، لە ئەنجامی ‌هێرشەکان، کەسێک گیانی لە دەست داوە و دوو کەسی دیکەش بریندار بوون.

پەیامنێرمان ئەوەشی خستە روو، بەشێکی درۆنەکان ناوەندی گوندەکە و هەندێکی دیکەشیان شاخەکانی دەوروبەریان کردووەنەتە ئامانج و زیانی زۆری ماددی بەر ماڵ و موڵکی دانیشتووان کەوتووە.

ئەمە لە کاتێکدایە، لە چەند رۆژی رابردووشدا، گوندەکە چەند جارێک بە درۆن هێرشی کراوەتە سەر.

لە سەرەتای سەرهەڵدانی جەنگی ئیسرائیل و ئەمریکا لە دژی ئێران؛ رۆژانە گرووپە چەکدارەکان بە درۆن و مووشەک ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دەکاتە ئامانج و و بەوهۆیەوە ژمارەیەک هاووڵاتیی سڤیل و کارمەندی هێزە ئەمنییەکان بوونەتە قوربانی.

دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان چەند جارێک داوایان لە حکوومەتی عێراق کردووە، سەروەری وڵاتەکەی بپارێزێت، سنوورێک بۆ هێرشەکان دابنێت و تاوانباران دەستگیر بکات، بەڵام تا ئێستا بەرپرسانی بەغدا هیچ هەنگاوێکی کردەییان بۆ راگرتنی پەلامارادانەکان نەناوە.