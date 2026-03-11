سەرۆک بارزانی بۆ یادی 56 ساڵەی رێککەوتنامەی 11ـی ئادار پەیامێکی بڵاو کردەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی لە پەیامێکدا بەبۆنەی 56 ساڵیادی رێککەوتننامەی 11ـی ئادار، رایگەیاند؛ ئەو دەستکەوتە مێژووییە بەرهەمی شۆڕشی ئەیلوول و خۆڕاگریی پێشمەرگە و سەرجەم چین و توێژەکان بووە کە حکوومەتی ئەوکاتی عێراقی ناچار کرد بە فەرمی دان بە مافەکانی گەلی کوردستاندا بنێت؛ هاوكات جەختی لە پاراستنی دەستکەوتەکان و بەردەوامیی پەیامی ئاشتیخوازی و پێکەوەژیان کردەوە.

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی؛

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

ڕێككەوتننامەی یازدەی ئادار بەرهەمی شۆڕشی ئەیلول بە ڕابەرایەتیی بارزانیی نەمر و خەبات و قوربانیدانی پێشمەرگە و سەرجەم چینوتوێژەکانی كوردستان بوو. بەرهەمی ئەو خەباتە پتەو و سەرتاسەرییە بوو كە لەپێناو گەڕاندنەوەی مافەكانی گەلی كوردستان و بەدیهێنانی دیموكراسی لەعێراقدا دەستی پێكرد و دواجار حكوومەتی ئەوكاتی عێراقی ناچار كرد بە شێوەیەكی فەرمی دان بە بەشێك لە مافەكانی گەلەكەماندا بنێت.

لە پەنجا و شەشەمین ساڵیادی ڕێككەوتننامەی یازدەی ئاداردا پێزانینمان بۆ تێكۆشان و ماندووبوونی سەرجەم ئەو پێشمەرگە و شۆڕشگێڕ و نیشتیمانپەروەرانەی شۆڕشی ئەیلوول هەیە كە بە ماندووبوون و قوربانیدانی خۆیان دەستكەوتی مێژوویی ڕێككەوتننامەی یازدەی ئاداریان بۆ گەلەكەمان مسۆگەر كرد. لەو یادەدا جەخت لە پاراستنی دەستكەوتەكان و پەیامی ئاشتیخوازانە و پێكەوەژیانی گەلی كوردستان دەكەینەوە و سڵاو بۆ ڕۆحی شەهیدانی شۆڕشی ئەیلوول و سەرجەم شەهیدانی كوردستان دەنێرین.

مسعود بارزانی

11ی ئاداری 2026