مەسرور بارزانی و سەلاحەددین بەهائەدین: دۆخی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەكەیان تاوتوێ کرد

پێش 24 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە, 11ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە سەلاحەددین بەهائەدین، ئەمینداری گشتیی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان كرد.

لە دیدارەكەدا بیروڕا لەبارەی دۆخیی گشتی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەكە ئاڵوگۆڕ کرا.

هەردوولا جەختیان لە گرنگیی هاوهەڵوێستی و یەکڕیزی هێز و لایەنە کوردستانییەکان لەپێناو پاراستنی ئاسایش و ئارامیی هەرێمی کوردستان و سەقامگیریی ناوچەکە کردەوە.

دووپاتیش کرایەوە کە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە فاکتەرێکی ئارامی و ئاشتی دەبێت لە ناوچەکەدا.

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، باس لە گرنگیی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرا .