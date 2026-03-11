قالیباف: هەرشوێنێکمان بوێت دەیکەینە ئامانج

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئاماژە بەوە دەکات وڵاتەکەی سیستەمی بەرگریی ئەمریکا و ئیسرائیلی لەناو بردووە هەر بۆیە ئێستا پێویست نییە ژمارەیەکی زۆر مووشەک و درۆن پێکەوە بنێرێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس رایگەیاند: ئەمریکا بانگەشەی ئەوە دەکات کە توانا مووشەکی ئێرانی لەناو بردووە، لە کاتێکدا شەپۆلە سەرەتاییەکان مووشەکی بەرفراوان بووە بە مەبەستی کوێرکردنەوەی ڕادارەکان و سیستەمەکانی بەرگریی دوژمن بوو.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئێستا ئێران دەتوانێت بە مووشەکی کەمتر، هەر شوێنێک کە بییەوێت بیکاتە ئامانج.