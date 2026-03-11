سوودانی و محەممەد بن سەلمان پرسی ڕاگرتنی شەڕ و دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

پێش 36 خولەک

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و محەممەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی سعوودیە جەخت لەسەر گرنگی کارکردن و هەماهەنگی هاوبەش کرایەوە بۆ ڕاگرتنی شەڕ.

ئەمرۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ محەممەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی سعوودیە ئەنجامدا.

بەگوێرەی بەیاننامەکە، لە پەیوەندییەکەدا باس لە پەرەسەندنەکانی ناوچەکە کرا و جەخت لەسەر گرنگی کارکردن و هەماهەنگی هاوبەش کرایەوە بۆ ڕاگرتنی شەڕ و دۆزینەوەی چارەسەری ئاشتییانە بۆ قەیرانەکان، دوور لە بژاردەی سەربازی کە ئاسایشی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی دەخاتە مەترسییەوە.

سوودانی دووپاتی کردەوە، عێراق پەرۆشە بۆ هەموو هەوڵێک لەپێناو کۆتاییهێنان بەو شەڕانەی کاریگەری نەرێنییان لەسەر ئاسایشی گەلانی ناوچەکە هەیە.

هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد، عێراق ڕەتیدەکاتەوە ببێتە سەرچاوە و شوێنی هێرشکردنە سەر هەر وڵاتێک، بەو شێوەیەش رەتیدەکاتەوە خاکی وڵاتەکەی بکرێتە ئامانج.

لای خۆشییەوە، محەممەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی سعوودیە ستایشی هەوڵە گەورەکانی عێراقی کرد بۆ کۆنترۆڵکردنی لێکەوتەکانی شەڕ و ڕێگریکردن لە فراوانبوونی، بە ئامانجی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە و جیهان.