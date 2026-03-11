عێراق بۆ رێگری لە قاچاخچێتی 40 هەزار تانکەری نەوت بە سیستەمی GPS دەبەستێتەوە

پێش 38 خولەک

وەزارەتی پەیوەندییەکانی عێراق رایگەیاند، بۆ رێگریکردن لە دیاردەی قاچاخچێتی نەوت و بەرهەمە نەوتییەکان، 40 هەزار تانکەری گواستنەوەی سووتەمەنییان بە سیستەمی شوێنپێهەڵگرتنی ئەلیکترۆنی (GPS) بەستووەتەوە.

چوارشەممە 11ـی ئاداری 2026، وەزارەتی پەیوەندییەکانی عێراق لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، لە رێگەی کۆمپانیای گشتی "سەلام"ەوە، سیستەمی GPS بۆ تانکەرەکانی کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتییەکان دابین کراوە و لە سەرجەم تانکەرە حکوومی و ئەهلییەکان لە سەرتاسەری وڵات جێگیر کراوە.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، ئامانجی سەرەکی ئەم پڕۆژەیە، توندکردنی چاودێرییە بەسەر پرۆسەی گواستنەوەی سووتەمەنی لە هەموو پارێزگاکانی عێراق، ئەمەش دەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی کارایی بەڕێوەبردنی کەرتی گواستنەوەی نەوت و رێگریکردن لە هەر دەستکارییەک یان قاچاخچێتییەک.

بەگوێرەی بەیاننامەکە، ئەم هەنگاوە یارمەتی لایەنە پەیوەندیدارەکان دەدات بە وردی چاودێری جووڵەی تانکەرەکان و رێڕەوی رۆیشتنیان بکەن، ئەمەش وەک هەوڵێک بۆ پاراستنی سامانی نیشتمانی و رێگری لە بەهەدەردانی دارایی.

جێگیرکردنی ئەم سیستەمە بۆ 40 هەزار تانکەر لە چوارچێوەی پلانێکی گشتگیر دێت بۆ رێکخستنی جووڵەی تانکەرەکان و کۆنترۆڵکردنی پرۆسەی دابەشکردنی پێکهاتە نەوتییەکان لە هەموو ناوچەکانی عێراقدا.