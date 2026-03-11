پزیشکیان: پابەندین بە پاراستنی ئاشتی و ئارامی لە ناوچەکە

پێش کاتژمێرێک

لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی جیادا لەگەڵ سەرۆکی رووسیا و پاکستان، کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵوێستی خۆی لەسەر ئاشتی ناوچەکە و مەرجەکانی بۆ راگرتنی پێکدادانەکان خستە روو.

چوارشەممە 11ـی ئاداری 2026، مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران، لە پۆستێکدا لە پالتفۆرمی ( ئێکس ) نوسیویەتی، پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ هەریەکە لە سەرۆکی رووسیا و پاکستان ئەنجامداوە، پزیشکیان دەڵێت:'لەو پەیوەندییانەدا، جەختی کردووەتەوە، وڵاتەکەی پابەندە بە پاراستنی ئاشتی و ئارامی لە ناوچەکەدا، بەڵام ئاماژەی بەوە کردووە، جەنگی ئێستا "بەهۆی ئاگرخۆشکردنی ئیسرائیل و ئەمریکاوە دەستی پێکردووە".

پزیشکیان ئاشکرای کردووە، ئێران سێ مەرجی سەرەکی بۆ کۆتاییهێنان بەو بارودۆخە دیاری کردووە کە بریتین لە:

1- داننان بە مافە رەوا و مسۆگەرەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران.

2- پێدانی قەرەبووی زیانەکان.

3- هەبوونی پابەندکردنێکی توندی نێودەوڵەتی بۆ ئەوەی جارێکی دیکە دەستدرێژی نەکرێتەوە سەر خاکەکەی.

ئەم هەوڵە دیپلۆماسییانەی ئێران لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە گرژییەکی بێوێنەدا تێدەپەڕێت و تاران داوای گەرەنتی نێودەوڵەتی دەکات بۆ رێگری لە هەر هێرشێکی دووبارە.