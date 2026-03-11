چوارچیوەی هەماهەنگی بیر لە کاندیدی بەدیل دەکاتەوە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران

پێش 12 خولەک

ئەندامێکی چوارچیوەی هەماهەنگی ئاشکرای کرد، هەفتەی داهاتوو هێزەکانی ناو چوارچیوەکە کۆبوونەوەیەکی گرنگ و یەکلاکەرەوە ئەنجام دەدەن بۆ تاوتوێکردنی چەندین دۆسیەی سیاسی، کە گرنگترینیان پرسی کاندیدی سەرۆکایەتی حکوومەتی داهاتووە.

چوارشەممە 11ـی ئاداری 2026، عەبدولسەمەد زەرکوشی ئەندامی چوارچێوەی هەماهەنگی، لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکانی عێراق رایگەیاند: "بارودۆخی ئێستای وڵات و خوێندنەوەی جیاوازی لایەنە سیاسییەکان بۆ ئەو بارودۆخە شێواوەی لە ناوچەکە هەیە، دەرگای بەڕووی چەندین سیناریۆدا کردووەتەوە، یەکێک لەوانە ئەگەری کشانەوەی نوری مالیکییە لە کێبڕکێی کاندیدبوون بۆ سەرۆکایەتی حکوومەت".

ئەو ئەندامەی چوارچێوەی هەماهەنگی ئاماژەی بەوەش کرد: "هەرچەندە تا ئەم ساتە نوری مالیکی کاندیدی فەرمیی چوارچێوەی هەماهەنگییە، بەڵام بژاردەی پێشنیارکردنی ناوێکی تر لە شوێنی ئەو هێشتا لەسەر مێزی گفتوگۆیە و بڕیارە لە کۆبوونەوەی هەفتەی داهاتوودا بە فەرمی قسەی لەسەر بکرێت".

زەرکوشی جەختی لەوە کردەوە، هەر گۆڕانکارییەک لە ناسنامەی کاندیدەکەدا دەبێت بەگوێرەی رێککەوتنی سیاسی بێت و رەچاوی هەڵوێستی لایەنە جیاوازەکان بکرێت، بەتایبەت کە ئێستا فشارەکان بۆ خێراکردن لە پێکهێنانی حکوومەت زیادیان کردووە.

ئەم جموجۆڵە سیاسییەی چوارچێوەی هەماهەنگی لە کاتێکدایە کە دۆخی سیاسی عێراق بە چەقبەستووییەکی قورسدا تێدەپەڕێت و هاوکات چەندین داواکاری پێشکەش بە دادگای فیدراڵی کراوە بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەنجوومەنی نوێنەران، ئەمەش وای کردووە لایەنەکان بە وریاییەوە مامەڵە بکەن بۆ دۆزینەوەی رێگەیەک بۆ دەربازبوون لەو قەیرانە.