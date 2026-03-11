وەزارەتی بەرگری ئیمارات: بەرپەرچی هێرشەکانی ئێرانمان داوەتەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات رایگەیاند، سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی وڵاتەکەی بە سەرکەوتوویی بەرپەرچی هێرشێکی فراوانی ئێرانی داوەتەوە.

چوارشەممە 11ـی ئاداری 2026، وەزارەتی بەرگری ئیمارات، راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، بەرگریی ئاسمانی توانیویەتی 6 مووشەکی بالیستی، 7 مووشەکی کرووز و 39 درۆن تێکبشکێنێت کە ئاراستەی خاکی ئیمارات کرابوون.

وەزارەتی بەرگری ئامارێکی گشتگیری بڵاوکردەوە، ئاماژەی بەوە کردووە، لە سەرەتای دەستپێکی ئەم هێرشانەی ئێرانەوە، هێزەکانی بەرگریی ئاسمانی مامەڵەیان لەگەڵ 268 مووشەکی بالیستی، 15 مووشەکی کرووز و 1514 درۆن کردووە و تێکیان شکاندوون.

سەبارەت بە زیانە گیانییەکان، وەزارەتەکە رایگەیاند، تاوەکو ئێستا بەهۆی ئەم دەستدرێژییانەوە 6 کەس گیانیان لەدەستداوە کە خەڵکی وڵاتانی ئیمارات، پاکستان، نیپاڵ و بەنگلادیش بوون، هەروەها 131 کەسیش بریندار بوون کە برینەکانیان سووک و مامناوەندە، ئاماژەی بەوەشکردووە، بریندارەکان لە رەگەزنامە جیاوازەکانن، لەوانە (ئیماراتی، میسری، سوودانی، فەڵەستینی، عێراقی، ئوردنی، لوبنانی، پاکستانی، هیندی، تورکی) و چەندین نەتەوەی دیکە.

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات لە کۆتایی راگەیەندراوەکەیدا جەختی کردەوە، هێزەکانیان لەوپەڕی ئامادەباشیدان بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەر هەڕەشەیەک کە ئاسایش و سەروەریی دەوڵەت بکاتە ئامانج، و بە توندی بەرپەرچی هەر هەوڵێک دەدەنەوە کە بیەوێت سەقامگیری و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی ئیمارات تێکبدات.