دانەر عەبدوڵغەفار بە سوودانیمان گوت: دەبێت سنوورێک بۆ گرووپە لە یاسا دەرچووەکان دابنرێت

پێش 8 خولەک

گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ئاماژە بەوە دەکات، ئاسایشی هەرێمی کوردستان و عێراق یەکە و نابێت ئاسایشی عێراقیش بەش بەش سەیر بکرێت، بەڵکوو دەبێت هەمووی بەیەک پاکێج سەیر بکرێت.

دانەر عەبدوڵغەفار گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، بە شڤان جەباری پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند: فراکسیۆنە کوردییەکان راگەیەنراوێکی هاوبەشیان دەبێت لەسەر هێرشی گرووپە لە یاسا دەرچووەکان، پێویستە حکوومەتی عێراق بە کاری خۆ هەڵبستێت و سنوورێک بۆ ئەو گرووپانە دابنێت.

گوتەبێژی پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەران گوتیشی: ئاسایشی هەرێمی کوردستان و عێراق یەکە و نابێت ئاسایشی عێراقیش بەش بەش سەیر بکرێت، بەڵکوو دەبێت هەمووی بەیەک پاکێج سەیر بکرێت، چونکە ئەوەی دەبینرێت حکوومەتی عێراق هەڵوێستێکی جیددی نییە لەسەر ئەم بابەتە، هەروەها داوا دەکەین پەرلەمانی عێراق لیژنەیەکی تایبەت لەسەر هێرشانە پێکبهێنرێت.

باسی لەوەش کرد، بە سەرۆکوەزیرانی عێراقمان گوت: پێویستە بە خێرایی هەڵوێست هەبێت لەسەر ئەم هێرشانە، هەرچەندە پێی راگەیاندین بەدواداچوونمان کردووە، بەڵام ئەمە بۆ ئێمە بەس نییە، بەڵکوو دەبێت بنبڕبکرێت.