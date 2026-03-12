ئەعرەجی: هێرشەکەی سەر حەشدی شەعبی پێشێلکردنی سەروەریی عێراقە

پێش 18 خولەک

راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق بە توندی هێرشەکەی سەر هێزەکانی حەشدی شەعبی سەرکۆنە دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق لە پەیامێکی تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر حەشدی شەعبی لە سنووری قەزای قائیمی پارێزگاری ئەنبار کرد.

لە پەیامەکەیدا قاسم ئەعرەجی دەڵێت، "بە توندترین شێوە سەرکۆنەی ئەو هێرشە تیرۆریستییە ترسنۆکانەیە دەکەین کە کرایە سەر حەشدی شەعبی لە قائیم".

ئەعرەجی ئاماژەی بەوەش کردووە، لەو هێرشەدا ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و بریندار بوون.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق جەخت لە پاراستنی خاکی وڵاتەکەی دەکاتەوە و دووپاتی کردووەتەوە، "ئامانجگرتنەکە دەستدرێژییەکی ئاشکرا و پێشێلکردنی سەروەرییە."

بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، بارەگایەکی سەربازیی حه‌شدی شه‌عبی لە ناوچەی قائیم کرایە ئامانج. میدیاکانی عێراق بڵاویانکردووەتەوە، لە هێرشەکەدا لانیکەم 30 چەکدار کوژراون و دەیانی دیکەش بریندار بوون.

قەزای قائیم دەکەوێتە پارێزگای ئەنبار لە رۆژئاوای عێراق و هاوسنوورە لەگەڵ وڵاتی سووریا. ئەم ناوچەیە بە یەکێک لە خاڵە ستراتیژییەکانی گواستنەوەی چەک و جموجووڵی گرووپە چەکدارەکانی نزیک لە ئێران دادەنرێت.