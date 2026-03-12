هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی شوبات دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

دەست بە دابەشکردنی هاوکاری دارایی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ مانگی شوبات دەکرێت.

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، پارەی هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی شوبات (2) خراوەتە سەر هەژماری وەزارەتەکە.

روونیشی کردەوە، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیى گشتىیی بودجە و بەرنامەکان (ژمێریارى سەربازى) سەرجەم رێکارە دارایی و ژمێریارییەکان ئەنجام دراون و ئەمڕۆ پێنجشەممە 12ـی ئاداری 2026، هاوکارییەکە دابەش دەکرێت.

مانگانە هێزەکانی هاوپەیمانان بە سەرپەرشتیی ئەمریکا بڕێک پارە وەکوو هاوکاری دارایی دەخەنە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە دواتر بەسەر لیوا هاوبەشەکانی پێشمەرگەدا دابەش دەکرێت. ئامانج لەم هاوکارییە پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگەیە لە چوارچێوەی پرۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکان لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە.

پێشتریش وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن) لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لێکتێگەیشتنێکیان واژۆ کردووە بۆ بەردەوامبوونی پاڵپشتییەکان بەمەبەستی رووبەڕووبوونەوەی مەترسییەکانی رێکخراوی داعش و پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.

ئەم هاوکارییە داراییە تەنیا ئەو هێزانە دەگرێتەوە چوونەتە سەر میلاکی وەزارەتەکە و رێکخراونەتەوە.