ئەمریکا: ئامانجمان کۆتاییهێنانە بە هەڕەشەکانی ئێران بۆ سەر بازاڕی وزەی جیهان

وەزیری وزەی ئەمریکا رایدەگەیەنێت، وڵاتەکەی سەرنجی خستووەتە سەر نەهێشتنی تواناکانی ئێران لە تێکدانی سەقامگیریی بازاڕەکانی وزەی جیهان و کار بۆ کەمکردنەوەی نرخی وزە دەکات.

کریس رایت، وەزیری وزەی ئەمریکا، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا جەختی لەوە کردەوە، کە وڵاتەکەی بە تەواوی سەرنجی خستووەتە سەر کۆتاییهێنان بە تواناکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە تێکدانی سەقامگیری و هەڕەشەکردن لە بازاڕەکانی وزەی جیهان.

هاوکات وەزیری وزەی ئەمریکا، ئاماژەی بەوە دا، ئێستا جیهان رووبەڕووی تێکچوونی کاتی لە دابینکردنی وزەدا بووەتەوە"، هاوکات روونیشیکردەوە کە واشنتن بە چڕی کار دەکات بۆ بنبڕکردنی ئەو توانایەی ئێران کە دەبێتە هۆی هەڕەشە بۆ سەر هاووڵاتییانی ئەمریکی و بازاڕەکانی وزە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، وەزیری وزەی ئەمریکا گوتی: "لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، لە هەماهەنگیداین و کار دەکەین بۆ گرتنەبەری هەنگاوی کرداری بە مەبەستی کەمکردنەوەی تێچووی وزە لەم قۆناغە راگوزەرەدا."