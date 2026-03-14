ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق: بەئامانجکردنی ناوچە نیشتەجێبووەکان تاوانێکی نێودەوڵەتییە

پێش 27 خولەک

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان رایگەیاند؛ بەئامانجکردنی ناوچە نیشتەجێبووەکان تاوانێکی نێودەوڵەتییە و پێشێلکردنی هەموو بەها مرۆییەکانە.

ئەمڕۆ شەممە، 14ـی ئاداری 2026، شانەی راگەیاندنی ئەمنیی لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، بەیاننامەیەکی توندی بڵاوکردەوە و تێیدا سەرکۆنەی ئەو پەرەسەندنە ئەمنییە مەترسیدارانەی ئەم دواییەی کرد کە هاوڵاتییانی سڤیلی کردووەتە ئامانج. شانەکە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی ناو گەڕەکە قەرەباڵغەکانی بە "پەرەسەندنێکی مەترسیدار و بێپێشینە" وەسف کرد.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، بەئامانجگرتنی ناوچە مەدەنییەکان پێشێلکارییەکی زەق و ئاشکرای هەموو بەها مرۆییەکانە و بە تەواوی دژ بەو پەیماننامە نێودەوڵەتییانەیە کە پارێزگاری لە مەدەنییەکان دەکەن لە کاتی ململانێکاندا. شانەی راگەیاندنی ئەمنی جەختی کردەوە، هەر پاساوێک بۆ ئەنجامدانی ئەم جۆرە هێرشانە لە ناو جەرگەی ناوچە نیشتەجێبووەکاندا بهێنرێتەوە، "لە رووی یاسایی و ئەخلاقییەوە پووچەڵ و بێبنەمایە".

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان ئاماژەی بەوەش کردووە، گۆڕینی ماڵی هاوڵاتییان و کۆڵانە ئارامەکان بۆ مەیدانی جەنگ و ئۆپەراسیۆنی سەربازی، تاوانێکی تەواوە کە ئامانجی ڕاستەوخۆی ترساندنی خەڵکی بێتاوان و شکاندنی ئیرادەیانە. هەروەها روونیکردەوە دەستدرێژیکردنە سەر هاووڵاتی لەناو شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیدا، پێشێلکردنی پیرۆزترین مافەکانی مرۆڤە و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش ئەم کارانە لە ریزی تاوانە گەورەکاندا پۆلێن دەکرێن.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، شانەی راگەیاندنی ئەمنی هیوای پاراستنی بۆ عێراق و گەلەکەی خواست و دووپاتی کردەوە کە بە جدییەتەوە بەرامبەر ئەم پێشێلکارییانە دەوەستنەوە کە زیان بە ئاسایش و سەلامەتی هاوڵاتییان دەگەیەنن.