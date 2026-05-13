سێنات گۆڕانکاریی گەورە لە سیاسەتی دراو و مامەڵە لەگەڵ ئێراندا دەکات

ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا، لە کۆبوونەوەیەکەدا پڕۆژەبڕیارێکی تایبەت بە راگرتنی کردەوە سەربازییەکان دژی ئێرانی رەت کردەوە. لە هەمان کۆبوونەوەدا سێنات کێڤن وارشی وەک سەرۆکی نوێی یەدەگی فیدراڵی پەسەند کرد.

چوارشەممە، 13ـی ئایاری 2026، بە گوێرەی راپۆرتی ئاژانسە هەواڵییە نێودەوڵەتییەکان، ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا (سێنات) ئەو پڕۆژەبڕیارەی رەت کردووەتەوە کە داوای دەکرد هەر جۆرە کردەوەیەکی سەربازی دژی ئێران، بەبێ وەرگرتنی مۆڵەتی پێشوەختە لە کۆنگرێس، قەدەغە بکرێت.

ئەم هەنگاوەی سێنات بە مانای هێشتنەوەی دەسەڵاتێکی فراوانتر دێت بە دەست ئیدارەی ترەمپەوە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پێشهاتە ئەمنییەکانی پەیوەست بە ئێرانەوە.

لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا کە پەیوەست بوو بە سیاسەتی ئابووری و دراوی ئەمریکاوە، ئەنجوومەنی پیران دەنگدانی بۆ دیاریکردنی سەرۆکی نوێی یەدەگی فیدراڵی ئەنجامدا.

میدیاکان ئاماژەیان بەوە داوە کە ئەنجوومەنی پیران بە زۆرینەی دەنگ، کێڤن وارشی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی ئەنجوومەنی یەدەگی فیدراڵی پەسەند کردووە، تاوەکو ببێتە جێگرەوەی جێرۆم پاوڵ کە پێشتر ئەو پۆستەی بەڕێوە دەبرد.

ئەم گۆڕانکارییە چاوەڕوان دەکرێت کاریگەریی گەورەی لەسەر سیاسەتی نەختینەیی و رێژەی سوود لە ئەمریکا هەبێت.