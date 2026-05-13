بە فەرمی وادەی بەڕێوەچوونی یارییەكانی جامی عێراق دیاریكرا
رۆژی شەممە تیروپشكی قۆناغی 16ـی جامی عێراق رادەكێشرێت
لێژنەی پێشبڕكێیەكان لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق، كاتی دەستپێكردنەوەی جامی عێراقی راگەیاند و بڕیاریشە رۆژی دووشەممەی داهاتوو تیروپشكی قۆناغی 16ـی جامی عێراق بەڕێوە بچێت.
ئەمرۆ چوارشەممە، 13 ئایاری 2026، فیراس موتەشار، سەرۆكی لێژنەی پێشبڕكێیەكان لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لە راگەیاندراوێكدا كاتی بەڕێوەچوونی سەرجەم قۆناغەكانی جامی عێراقی ئەم وەرزەی بڵاوكردەوە.
لێژنەكە داوای لە سەرجەم یانە سەركەوتووەكانی جامی عێراقی كردووە رۆژی دووشەممە لە بارەگای خولی ئەستێرەكانی عێراق لە بەغدا ئامادە بن بۆ بەڕێوەچوونی تیروپشكی قۆناغی 16ـی جامی عێراق كە تێیدا 3 یانەی كوردستانی بەشدارن.
یانە بەشداربووەكانی قۆناغی 16ـی جامی عێراق پێكهاتوون لە: (هەولێر، دهۆك، زاخۆ، شورتە، زەورا، تەڵەبە، قوە جەویە، قاسم، بەحری، كەرخ، حەشد، مینا، كەربەلا، نەفت، گەرمە و نەفتی میسان).
بەپێی راگەیاندراوەكەی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق یارییەكانی سەرجەم قۆناغەكانی جامی عێراق لە مانگی داهاتوو بەپێی ئەم خشتەیەی خوارەوە دەكرێن:
ـ رۆژی 5ـی مانگی داهاتوو قۆناغی 16ـی جامی عێراق دەستپێدەكات.
ـ رۆژی 8ـی مانگی داهاتوو قۆناغی چارەكی كۆتایی بەڕێوە دەچێت.
ـ رۆژی 14ـی مانگی داهاتوو قۆناغی پێشكۆتایی دەكرێت.
ـ رۆژی 18ـی مانگی داهاتوو یاریی كۆتایی جامی عێراق دەكرێت.
لێژنەی پێشبڕكێیەكان كاتی دوایین گەڕی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراقی بڵاوكردووەتەوە كە تێیدا دوایین گەڕ لە ماوەی 3 رۆژ بەڕێوە دەچێت، لە رۆژی 31ـی ئەم مانگە بەشێك لە یارییەكان دەكرێن، دواتر لە رۆژانی 1 و 2ـی مانگی داهاتوو بە تەواوەتی كۆتایی بە وەرزی 2026 ـ 2025ـی خولی ئەستێرەكانی عێراق دێت.