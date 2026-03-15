تەحسین خەفاجی: قەرەبووی کەسوکاری شەهید و برینداران هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە

بەڕێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی بەرگریی عێراق رایگەیاند، بە فەرمانی فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکان، بڕیاری خەرجکردنی پارەی رێزلێنان بۆ شەهید و بریندارانی هێزە ئەمنییەکانی عێراق، هێزەکانی پێشمەرگە و ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە.

تەحسین خەفاجی، بەڕێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی بەرگریی عێراق، بە کوردستان24ـی راگەیاند، "بەپێی بڕیارەکە، هەر بریندارێکی پێشمەرگە کە لە ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییانەدا بریندار بووبێت، بڕی پێنج ملیۆن دیناری وەکو رێزلێنان پێدەدرێت، هەروەها بۆ کەسوکاری هەر شەهیدێکیش بڕی 10 ملیۆن دینار تەرخان کراوە."

سەبارەت بە مەرجەکانی خەرجکردنی ئەو پارەیە، خەفاجی جەختی کردەوە، پێویستە ناوی ئەو شەهید و بریندارانە لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە پشتڕاست بکرێنەوە، کە لە ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییانەدا شەهید یان بریندار بوون.

بەڕێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی بەرگریی عێراق ئاماژەی بەوەش دا، لە ئێستا چاوەڕوانی ئەوەن وەزارەتی پێشمەرگە لیستەکان بە فەرمی رەوانە بکات، تاوەکو دەست بە رێکارە کارگێڕی و داراییەکانی خەرجکردنی ئەو پارەیە بکرێت.