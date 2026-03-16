ئیسپانیا هێزە تایبەتەکانی لە عێراق دووبارە جێگیر دەکاتەوە

وەزارەتی بەرگری ئیسپانیا رایگەیاند، بەهۆی زیادبوونی ئاڵۆزییە سەربازییەکانی نێوان ئێران و وڵاتانی رۆژئاوا و تێکچوونی دۆخی ئەمنیی ناوچەکە، هێزە تایبەتەکانی لە عێراق دووبارە جێگیر دەکاتەوە.

وەزارەتی بەرگری ئیسپانیا لە مەدریدەوە ئاماژەی بەوە کرد، پرۆسەی گواستنەوەی سەربازەکانیان بۆ شوێنی ئارام بە بێ هیچ رووداوێک ئەنجامدراوە و سەرجەم سەربازەکان لە دۆخێکی تەندروستی باشدان. هاوکات راپۆرتە هەواڵییەکان باس لەوە دەکەن کە رەنگە ئێستا ئەو ئەرکانەی بە هێزە تایبەتەکانی ئیسپانیا درابوون، جێبەجێ نەکرێن.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کەناڵی "RTVE"ی ئیسپانی، نزیکەی 300 سەربازی ئەو وڵاتە لە چوارچێوەی دوو ئەرکی جیاواز لە عێراق جێگیر کراون؛ یەکەمیان لە چوارچێوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش (نەبەردی پۆڵایین) بە سەرۆکایەتی ئەمریکا، دووەمیان لە چوارچێوەی ئەرکی مەشق و راهێنانی هاوپەیمانی ناتۆ، کە بڕیارە لە مانگی حوزەیرانی داهاتوودا جەنەڕاڵێکی ئیسپانی فەرماندەیی ئەو هێزانە بگرێتە دەست.

وەزارەتی بەرگری ئیسپانیا جەختیشی کردەوە، دووبارە جێگیرکردنەوەی هێزە تایبەتەکان بە هەماهەنگی ورد لەگەڵ دەسەڵاتدارانی عێراق و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بووە. سەرەڕای ئەم هەنگاوە، مەدرید پابەندیی خۆی بە پاراستنی سەقامگیریی عێراق دووپات کردەوە، بەڵام ئامادە نەبوو شوێنی نوێی جێگیربوونی هێزەکان و ماوەی مانەوەیان ئاشکرا بکات.