نێچیرڤان بارزانی و ڤۆندێرلاین پێشهاتە هەرێمایەتی و مەترسیەکانیان تاوتوێکرد

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاویکردەوە، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ ئۆرسولا ڤۆن دێرلاین، سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپا ئەنجامداوە.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاندووە، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا پەرەسەندنەکانی ناوچەکە و مەترسییەکانی زیاتر پەرەسەندنی گرژییەکان تاوتوێ کران.

هەروەها دەشلێت: جەختمان لەسەر پێویستیی چارەسەری سیاسی کردەوە بۆ رێگریکردن لە ململانێی فراوانتر و پاراستنی هاووڵاتییانی مەدەنی.

لە کۆتاییدا سوپاسی یەکێتیی ئەوروپا دەکات بۆ پشتگیرییە بەردەوامەکانی لە عێراق و هەرێمی کوردستان.