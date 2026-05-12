سەرۆک بارزانی: لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لەپێناو ئازادیی گەلەکەیاندا ئازایانە گیانی خۆیان بەخت کرد

سەرۆکی بارزانی لە ساڵیادی لەسێدارەدانی لەیلا قاسم و هاوڕێکانیدا، دەڵێت، ئەو شەهیدانە بوونەتە سەرمەشق و هێمای بەرخودان بۆ هەموو ئازادیخوازانی کوردستان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ی ئایاری 2026، سەرۆک بارزانی، لە هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" پەیامێکی لەبارەی 52ـەمین ساڵیادی شەهیدکردنی لەیلا قاسم و هاوڕێکانی بڵاوکردەوە.

سەرۆک بارزانی رایگەیاند، شەهید لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لەپێناو ئازادی و کەرامەتی گەلەکەیاندا ئازایانە گیانی خۆیان بەخت کرد.

سەرۆک بارزانی روونیشی کردەوە، ئەو شەهیدانە بوونەتە سەرمەشق و هێمای بەرخودان بۆ هەموو ئازادیخوازانی کوردستان.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە کردووە، لە یادی 52 ساڵەی لەسێدارەدان و شەهیدکردنی لەیلا قاسم و هاوڕێکانیدا سڵاو بۆ رۆحی پاکیان و رۆحی تەواوی شەهیدانی رێگەی ئازادی دەنێرن.

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) May 12, 2026

لەیلا قاسم لە ساڵی 1952 لە خانەقین لەدایک بووە و یەکێک بووە لە چالاکڤانە دیارەکانی یەکێتیی قوتابیانی کوردستان.

لە سەرەتای ساڵانی حەفتاکاندا لە بەغدا دەستی بە خوێندنی زانکۆ کردووە و لەوێش درێژەی بە خەباتی سیاسیی خۆی داوە.

لە ساڵی 1974 لەگەڵ چوار لە هاوڕێکانی لەلایەن رژێمی بەعسەوە دەستگیر کران. لە رۆژی 12ی ئایاری هەمان ساڵدا لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لە بەغدا لەسێدارە دران.

ئەو وەک یەکەم ژنە کورد دەناسرێت کە لەلایەن رژێمی پێشووی عێراقەوە بەهۆی بیری نەتەوەیی و سیاسییەوە لەسێدارە درابێت و تاوەکوو ئەمڕۆش وەک هێمایەکی نەتەوەیی بەرزی کورد سەیر دەکرێت.