سەرۆک بارزانی: لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لەپێناو ئازادیی گەلەکەیاندا ئازایانە گیانی خۆیان بەخت کرد
سەرۆکی بارزانی لە ساڵیادی لەسێدارەدانی لەیلا قاسم و هاوڕێکانیدا، دەڵێت، ئەو شەهیدانە بوونەتە سەرمەشق و هێمای بەرخودان بۆ هەموو ئازادیخوازانی کوردستان.
ئەمڕۆ سێشەممە، 12ی ئایاری 2026، سەرۆک بارزانی، لە هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" پەیامێکی لەبارەی 52ـەمین ساڵیادی شەهیدکردنی لەیلا قاسم و هاوڕێکانی بڵاوکردەوە.
سەرۆک بارزانی رایگەیاند، شەهید لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لەپێناو ئازادی و کەرامەتی گەلەکەیاندا ئازایانە گیانی خۆیان بەخت کرد.
سەرۆک بارزانی روونیشی کردەوە، ئەو شەهیدانە بوونەتە سەرمەشق و هێمای بەرخودان بۆ هەموو ئازادیخوازانی کوردستان.
لە کۆتایی پەیامەکەیدا سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە کردووە، لە یادی 52 ساڵەی لەسێدارەدان و شەهیدکردنی لەیلا قاسم و هاوڕێکانیدا سڵاو بۆ رۆحی پاکیان و رۆحی تەواوی شەهیدانی رێگەی ئازادی دەنێرن.
شەهید لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لەپێناو ئازادی و کەرامەتی گەلەکەیان، ئازایانە گیانی خۆیان بەخت کرد و بوون بە سەرمەشق و هێمای بەرخودان بۆ هەموو ئازادیخوازانی کوردستان.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) May 12, 2026
لەیلا قاسم لە ساڵی 1952 لە خانەقین لەدایک بووە و یەکێک بووە لە چالاکڤانە دیارەکانی یەکێتیی قوتابیانی کوردستان.
لە سەرەتای ساڵانی حەفتاکاندا لە بەغدا دەستی بە خوێندنی زانکۆ کردووە و لەوێش درێژەی بە خەباتی سیاسیی خۆی داوە.
لە ساڵی 1974 لەگەڵ چوار لە هاوڕێکانی لەلایەن رژێمی بەعسەوە دەستگیر کران. لە رۆژی 12ی ئایاری هەمان ساڵدا لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لە بەغدا لەسێدارە دران.
ئەو وەک یەکەم ژنە کورد دەناسرێت کە لەلایەن رژێمی پێشووی عێراقەوە بەهۆی بیری نەتەوەیی و سیاسییەوە لەسێدارە درابێت و تاوەکوو ئەمڕۆش وەک هێمایەکی نەتەوەیی بەرزی کورد سەیر دەکرێت.