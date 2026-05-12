سەفین دزەیی: ئەردۆغان بۆ سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی پرۆتۆکۆڵی شکاند

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند؛ هەرێمی کوردستان سەرەڕای ئەوەی بەشێک نییە لە ململانێ و شەڕەکانی ناوچەکە، بەڵام لە ماوەی دوو مانگی رابردوودا زیاتر لە 850 مووشەک و درۆن ئاراستەی ناوچە جیاجیاکانی هەرێم کراون.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ لە دوو مانگی رابردوودا زیاتر لە 850 مووشەک و درۆن ئاراستەی ژێرخانی ئابووری و خەڵکی مەدەنی هەرێم کراون، لەکاتێکدا هەرێم بەشێک نییە لە گرژییەکان. ئاماژەی بەوەش کرد، ناڕەزایەتی فەرمییان گەیاندووەتە کونسوڵخانەکانی ئێران لەبارەی هێرشەکان و ئەو پڕوپاگەندانەی دەکرێن.

سەفەین دەزیی سەردانی سەرۆکی حکوومەت بۆ تورکیا بە "زۆر گرنگ" وەسف کرد بۆ گەڕانەوەی سەقامگیری. ئاشکرای کرد، باس لە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم و کەرکووک لە رێگەی بەندەری جەیهان کراوە، هەروەها بارودۆخی ئێستا و نەهامەتی رووداوەکانی ناوچەکە زۆر بەوردی قسەی لەسەر کرا و بۆچوونی هەرێمی کوردستان پێشکەش کرا، بیروڕا ئاڵوگۆڕکرا لە سەر پێشهاتەکان و لەسەر ئەوهەوڵانەی کە لە ئارادایە بە مەسبەتی گەڕانەوەی سەقامگیر و کۆتایی هاتنی جەنگ و گرژی هەروەها ئەو پەیوەندییە بەهێزەی هەردوولا هەولێر و ئەنقەرە تا چ ئاستێک دەکرێت پەرەی پێبدرێت لە بواری ئەمنی، کۆمەڵایەتی، وزە و ئابووری.چونکە بازاڕی جیهانی تینووی ئەو نەوتە. هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، ئەردۆغان بەهۆی رێز و دۆستایەتییەکی قووڵەوە، پڕۆتۆکۆڵی شکاندووە و تا حەوشەی نووسینگەکەی ماڵاوایی لە مەسروور بارزانی کردووە.

دزەیی رەخنەی لە رەفتاری هەندێک لایەنی ناو حکوومەتی فیدراڵ گرت کە وەک وڵاتێکی بێگانە مامەڵە لەگەڵ هەرێم دەکەن و بەربەستی بازرگانی و باجی زۆر دادەنێن.

سەبارەت بە سیستەمی (ئەسیکۆدا)، رایگەیاند؛ هەرێم دژی شەفافییەت نییە، بەڵام بەغدا بە پەلە و بەبێ تێگەیشتن فەرزی کردووە، ئەمەش بووەتە هۆی دواکەوتنی کاڵاکان و گرانبوونی نرخ لەسەر هاووڵاتییان.

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکان تیشکی خستە سەر سەردانەکانی بۆ فەڕەنسا، بەلجیکا، نەمسا، بەریتانیا و هۆڵەندا بە مەبەستی گەیاندنی پەیامی مەزڵوومییەتی گەلی کورد و کۆکردنەوەی پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان.