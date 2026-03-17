وەزیری نەوت: رێگە بە کەشتییەکانی عێراق دەدرێت بە گەرووی هورمزدا تێپەڕن

وەزیری نەوتی عێراق رایگەیاند، ئێران رەزامەندی بۆ تێپەڕبوونی کەشتییەکانی عێراق بە گەرووی هورمزدا دەڕبریوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، حەیان عەبدولغەنی، وەزیری نەوتی عێراقی بە کەناڵی "جەزیرە"ـی قەتەری راگەیاند، لێکتێگەیشتنیان لەگەڵ ئێران هەیە، بۆ ئەوەی رێگە بە کەشتییە نەوتهەڵگرەکانی عێراق بدەن بە گەرووی هورمزدا تێپەڕن.

هاوکات، پێگەی هەواڵی "بلۆمبێرگ" لەسەر زاری ژمارەیەک بەرپرسی تورکیا و هیندستانەوە بڵاویکردووەتەوە، ئێران رەزامەندی بە تێپەڕبوونی کەشتییەکانی ئەو دوو وڵاتە بە گەرووی هورمزدا دەربڕیوە.

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ دووشەممە، 16ـی ئاداری 2026، وەزیری نەوتی عێراق رایگەیاندبوو، بەهۆی ئاڵۆزییە سەربازییەکانی ناوچەی کەنداو و داخرانی گەرووی هورمزەوە، هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە رێگەی بەندەرەکانی باشوورەوە بە تەواوی وەستاوە، ئەمەش وایکردووە عێراق ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت بۆ کەمتر لە نیوە داببەزێنێت و بەدوای دەرچەی نوێدا بگەڕێت بۆ هەناردەکردن.

وەزیری نەوت ئاماژەی بەوە کرد، عێراق پێشتر لە چوارچێوەی پشکی دیاریکراوی ئۆپێک کە 4.4 ملیۆن بەرمیل بوو، رۆژانە نزیکەی 3 ملیۆن و 400 هەزار بەرمیلی لە رێگەی بەندەرەکانی باشوورەوە هەناردە دەکرد؛ بەڵام دوو بۆ سێ رۆژ دوای دەستپێکردنی شەڕ لە ناوچەکە، هەناردەکردن وەستا.

روونیشی کردەوە، بەو هۆیەوە، وەزارەتی نەوت ناچار بووە پلانێکی بەپەلە جێبەجێ بکات بۆ کەمکردنەوەی بەرهەمهێنان بۆ تەنها 1.5 بۆ 1.6 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا، کە ئەو بڕەش تەنها بۆ پڕکردنەوەی پێداویستییەکانی ناوخۆ و کارپێکردنی پاڵاوگەکانی (باشوور، ناوەڕاست و باکوور)ـە کە رۆژانە پێویستیان بە زیاتر لە یەک ملیۆن و 100 هەزار بەرمیلە، لەگەڵ دابینکردنی سووتەمەنی بۆ وێستگەکانی کارەبا.