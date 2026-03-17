رێکخراوی سی پی تی: لەسەرەتای جەنگەوە زیاتر لە 300 هێرش کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان

لە 28ـی شوباتەوە، گرووپە لەیاسا دەرچووەکان، 307 هێرشیان کردووەتە سەر هەرێمی کوردستان و بەهۆیەوە 8 کەس شەهید بوونە و 51 کەسی دیکەش برینداربوون.

تیمی کوردستانی عێراقی رێکخراوی (CPT)، لە ساتی دەستپێکردنی هێرشە هاوبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران لە 28ـی شوبات، کاردانەوەی گرووپە لەیاسا دەرچووەکان و بە ئامانجگرتنی هەرێمی کوردستان، ژمارەی هێرشەکان و کاریگەرییان بۆ سەر هاووڵاتییانی مەدەنی و دامەزراوە حکومی و مەدەنییەکان لە هەرێمی کوردستاندا تۆمار دەکات.

لە راپۆرتەکەی رێکخراوەکەدا هاتووە، لە 7ـی ئادار تاوەکو 15ـی ئادار، گرووپە لەیاسا دەرچووەکان 111 هێرشیان کردووەتە سەر هەرێمی کوردستان، لە ئەنجامی ئەو هێرشانەدا، 36 کەس بوونەتە قوربانی کە چواریان شەهید بوونە و 32ی دیکەیان برینداربوون.

ئاماژەی بەوەشداوە، بەراورد بە هەفتەی یەکەمی شەڕەکە، کە گرووپە لەیاسا دەرچووەکان 196 هێرشیان بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەنجامدابوو، ژمارەی هێرشەکان کەمیکردووە، بەڵام ژمارەی قوربانییان، بە رێژەی 56.5% زیادیکردووە، بەشێوەیەکی گشتی لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەکەوە، 307 هێرش و بۆردوومان بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەنجامدراوە و 59 کەسیش بوونەتە قوربانی.

هەر لە راپۆرتەکەدا هاتووە، لە ماوەی هەفتەی رابردوودا، گرووپە لەیاسا دەرچووەکان 81 هێرشیان بۆ سەر سنووری پارێزگای هەولێر ئەنجامداوە، بەمەش کۆی گشتی هێرشەکان لەسەرەتای جەنگەکە بۆ سەر سنووری ئەو پارێزگایە 243 هێرش بووە، لە سنووری پارێزگای سلێمانیش 30 هێرش ئەنجامدراوە، بەمەش کۆی گشتی هێرشەکان بۆ سەر سنووری ئەو پارێزگایە دەبێتە 56 هێرش، هەورەها لە سەرەتای جەنگەکەوە 5 هێرش بۆ سەر سنووری پارێزگای دهۆک و 3 هێرشیش بۆ سەر سنووری پارێزگای هەڵەبجە ئەنجامدراون.

راشیگەیاند، لە کۆی ئەو 111 هێرشەی کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان لە هەفتەی رابردوودا، 76 هێرش لە رێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی خۆکوژ بووە و 24 هێرشیش لە رێگەی مووشەک و 10 هێرش لە رێگەی تۆپخانەکانەوە بووە، هەروەها 1 هێرشیش لە رێگەی تەقەکردنەوە بووە، کە تیایدا چەکداران بە هەڕەمەکی تەقەیان ئاراستەی گوندی قندۆڵ لە سنووری قەزای پشدەر کردووە.

رێکخراوەکە باسی لەهێرشەکانی هەفتەی رابردوو کرد و ئاشکرای کرد، کۆنسوڵخانە و دامەزراوەکانی پەیوەست بە حکوومەتی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان 39 جار بە ئامانجگیراون و لەسەرەتای جەنگەکەشەوە 97 جار هێرشیان کراوەتە سەر، لە لایەکی دیکەوە بارەگاکانی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە، ناوچە نیشتەجێبووەکان، کۆنسوڵخانەی ئیمارات، کێڵگە نەوتییەکان، شوێنە سەربازییەکانی هێزەکانی هاوپەیمانانی نابەشدار لەو جەنگە و شوێنە گشتییەکان، 29 جار کراونەتە ئامانج و لە سەرەتای جەنگەکەشەوە 124 جار هێرشیان کراوەتە سەر.

سەبارەت بە کۆی گشتی قوربانییانی هێرشەکانی هەفتەی رابردوو بۆ سەر هەرێمی کوردستان کە 36 قوربانین کە چوار شەهید و 32 بریندار، کە 12 قوربانی لە پاسەوان، پێشمەرگە و چەکداری بیانیی نابەشدار لەو جەنگە بوون، 13 کەسی سڤیلیش بریندار بوون.

جگە لە زیانە گیانییەکان، هێرشەکانی گرووپە لەیاسا دەرچووەکان، بوونەتە هۆی زیانگەیاندن بە خانووی هاووڵاتیانی مەدەنی، کێڵگەی نەوتی، ئامرازەکانی پەیوەندیکردن، هۆتێل، شوێنە گشتییەکان و دامەزراوەی حکوومی و مەدەنی. بە تەنیا لە هەفتەی رابردوودا، 21 خانووی هاووڵاتییانی مەدەنی بە ئامانجگیراون یاخود پارچەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و پاشماوەی تەقەمەنییان بەرکەوتووە.

لە کۆتاییدا تیمی کوردستانی عێراقی رێکخراوی CPT، مەترسی خۆی لە درێژەکێشانی ئەو جەنگە دەردەبڕێت و بە ئامانجگرتنی هاووڵاتیانی مەدەنی و دامەزراوە مەدەنییەکان لەلایەن وڵاتانی بەشدار لەو جەنگە سەرکۆنە دەکات.