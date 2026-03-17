کۆنفرانسی رۆژنامەوانیی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی
سیاسی

مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە ئەمینداری گشتیی پەرلەمانی عێراق دەکات

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
کوردستان

ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا پرسە و سەرەخۆشی لە سەفوان بەشیر گەرگەری، ئەمینداری گشتیی پەرلەمانی عێراق کرد، بە بۆنەی کۆچی دوایی کوڕەکەیەوە. 

دەقی پرسەنامەکەی سەرۆکی حکوومەت:

بەڕێز ؛ سەفوان بەشیر گەرگەری
ئەمیندارێ گشتی یێ جڤاتا نونەرێن عێراقێ

ژ بۆ وەغەرا دویماهیێ یا کوڕێ هەوە (سەیف) بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا وە یا بەرێز دکەم و هەڤپشکێ خەما هەوە مە.

خودێ یێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب هەوە ببەخشیت.

مەسرور بارزانی
سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ

 
 
 
 
