مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە ئەمینداری گشتیی پەرلەمانی عێراق دەکات
ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا پرسە و سەرەخۆشی لە سەفوان بەشیر گەرگەری، ئەمینداری گشتیی پەرلەمانی عێراق کرد، بە بۆنەی کۆچی دوایی کوڕەکەیەوە.
دەقی پرسەنامەکەی سەرۆکی حکوومەت:
بەڕێز ؛ سەفوان بەشیر گەرگەری
ئەمیندارێ گشتی یێ جڤاتا نونەرێن عێراقێ
ژ بۆ وەغەرا دویماهیێ یا کوڕێ هەوە (سەیف) بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا وە یا بەرێز دکەم و هەڤپشکێ خەما هەوە مە.
خودێ یێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب هەوە ببەخشیت.
مەسرور بارزانی
سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ