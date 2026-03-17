مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە ئەمینداری گشتیی پەرلەمانی عێراق دەکات

ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا پرسە و سەرەخۆشی لە سەفوان بەشیر گەرگەری، ئەمینداری گشتیی پەرلەمانی عێراق کرد، بە بۆنەی کۆچی دوایی کوڕەکەیەوە.

دەقی پرسەنامەکەی سەرۆکی حکوومەت:

بەڕێز ؛ سەفوان بەشیر گەرگەری

ئەمیندارێ گشتی یێ جڤاتا نونەرێن عێراقێ

ژ بۆ وەغەرا دویماهیێ یا کوڕێ هەوە (سەیف) بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا وە یا بەرێز دکەم و هەڤپشکێ خەما هەوە مە.

خودێ یێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب هەوە ببەخشیت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ