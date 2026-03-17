سەرۆکایەتیی کۆمار جەخت لە گرنگیی دۆزینەوەی رێگەیەک بۆ هەناردەکردنەوەی نەوت دەکاتەوە

سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق، جەخت لە گرنگیی دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی دەکاتەوە وەک هەنگاوێکی ستراتیژی بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی نیشتمان، هاوکات داوا لە هەردوو حکوومەتی فیدراڵی و هەرێمی کوردستان دەکات کێشە هەڵپەسێردراوەکانیان بە پێی دەستوور چارەسەر بکەن.

سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، پێویستە لەم دۆخەی ئێستا خۆمان لە ناکۆکییە لاوەکییەکان بەدوور بگرین کە خزمەت بە بەرژەوەندیی گشتی ناکەن، ئەم قۆناغە پێویستی بە یەکگرتوویی و هەماهەنگی زیاتر هەیە، نەک پەرتەوازەیی و دابەشبوون."

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "دۆزینەوەی رێگەیەک بۆ هەناردەکردنی نەوتی عێراق پرسێکی گرنگە و بەرژەوەندیی باڵای وڵات بەدی دەهێنێت." لەم سۆنگەیەوە سەرۆکایەتیی کۆمار داوای لە حکوومەتی فیدراڵی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردووە بەتەواوی هاوکاریی یەکتر بکەن بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت و، پێکەوە کار بکەن بۆ چارەسەرکردنی سەرجەم کێشە هەڵپەسێردراوەکان، بە شێوەیەک کە لەگەڵ بڕگە و بنەماکانی دەستوور و یاسادا یەکبگرێتەوە و خزمەت بە سەرجەم عێراقییەکان بکات.

سەرۆکایەتیی کۆمار ستایشی هەنگاوەکانی رابردووی کردووە و دەڵێت: "ئێمە بەدواداچوونمان بۆ ئەو ئاماژە ئەرێنییانە کردووە کە لەلایەن حکوومەتی فیدراڵی و حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لەم چوارچێوەیەدا دراون و، ئومێدەوارین ئەم هەنگاوانە زیاتر پەرەیان پێ بدرێت تاوەکو ببنە هۆی چارەسەرکردنی ئەم دۆسیە هەستیارە، بە جۆرێک کە سەقامگیریی ئابووری پتەوتر بکات و خزمەت بە بەرژەوەندیی هاووڵاتییان بکات لە سەرتاسەری وڵاتدا."

هەروەها، سەرۆکایەتییە داوای لە پەرلەمانی عێراق کردووە بە گیانێکی پڕ لە بەرپرسیارێتیی نیشتمانییەوە مامەڵە بکەن و بەرژەوەندیی نیشتمان بخەنە سەرووی هەر جۆرە تێڕوانینێکی دیکەوە.