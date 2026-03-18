سوودانی داوای پێکهێنانی هاوپەیمانییەکی نێودەوڵەتی بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ دەکات

سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ باڵیۆزی ئیتاڵیا، جەختی لە گرنگیی دەسپێشخەرییەکەی عێراق کردەوە بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانییەکی دیپلۆماسی بە مەبەستی راگرتنی جەنگ و پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە نووسینگەی خۆی پێشوازی لە نیکۆلۆ فۆنتانا، باڵیۆزی ئیتاڵیا لە عێراق کرد.

نووسینگەی راگەیاندنی سوودانی لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لە دیدارەکەدا دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکە و کاریگەرییەکانی بەردەوامیی ململانێکان لەسەر ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی و نێودەوڵەتی تاوتوێ کران.

سەرۆکوەزیران ستایشی هەڵوێستی ئیتاڵیای کرد بۆ بەشدارینەکردنی لەو جەنگەی سێبەری بەسەر وڵاتانی ناوچەکە و بە تایبەت عێراقدا کێشاوە.

هاوکات، جارێکی دیکە سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی و نێردە دیپلۆماسییەکانی کرد و رایگەیاند، عێراق بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ پاراستنی سەقامگیری و رێگریکردن لە فراوانبوونی بازنەی ململانێکان لە رێگەی گفتوگۆوە.

سوودانی ئاماژەی بە پێویستیی چڕکردنەوەی هەوڵە نێودەوڵەتییەکان کرد بۆ کەمکردنەوەی پەرەسەندنەکان و راگرتنی دەستبەجێی هەر هێرشێکی سەربازی.

هەروەها جەختی لە گرنگیی پشتگیریکردنی دەسپێشخەریی عێراق کردەوە بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانییەکی دیپلۆماسی بە ئامانجی کۆتاییهێنان بە جەنگ و لابردنی ئەو هەڕەشانەی دەبنە رێگر لەبەردەم گەشەی ئابووری و ئاوەدانی لە ناوچەکەدا.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.