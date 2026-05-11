نێیمار بانگهێشتی مۆندیالی 2026 كرا

یاریزانێكی تەمەن 41 ساڵ بانگهێشتی بەرازیل كراوە

پێش 52 خولەک

لیستی سەرەتایی هەڵبژاردەی بەڕازیل بۆ مۆندیالی 2026 بڵاوکرایەوە و ئەمجارەیان نێیمار داسیلڤا و تیاگۆ سیلڤا بانگهێشتکراون.

کارلۆ ئانچێلۆتی راهێنەری ئیتاڵی هەڵبژاردەی بەڕازیل، لیستی سەرەتایی هەڵبژاردەکەی کە پێک دێت لە 55 یاریزان بڵاوکردەوە و نێیمار داسلیڤا ناوی لەو لیستە هەیە، هەروەها تیاگۆ سیلڤا بەرگریکاری پۆرتۆ كە ئێستا تەمەنی 41 ساڵە ناوی لە لیستی سەرەتایی هەڵبژاردەی بەڕازیل هەیە.

ئەم لیستە بڵاوکراوەتەوە لیستی کۆتایی نییە و لیستی کۆتایی پێک دێت لە 26 یاریزان، سەرەتا مانگی داهاتوو بڵاو دەکرێتەوە و فشارێکی زۆریش هەیە کە نێیمار ناوی لەو لیستەش هەبێت، بۆ ئەوەی بەشداریی مۆندیالی 2026 بکات.

هەڵبژاردەی بەڕازیل لە مۆندیالی 2026 و لە کۆمەڵەی سێیەمی پاڵەوانێتیەکە رووبەڕووی هەڵبژاردەکانی سکۆتلەندا، هایتی و مەغریب دەبێتەوە، یەکەم یاریشیان رۆژی 14ـی مانگی داهاتوو بەرامبەر هەڵبژاردەی مەغریب دەبێت.