باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا هۆشداری بە هاووڵاتییانی دەدات

باڵیۆزخانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە بەغدا، هۆشداریی ئاراستەی سەرجەم هاووڵاتییانی وڵاتەکەی دەکات و ڕایدەگەیەنێت، بەهۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنی و زیادبوونی هێرشی میلیشیا تیرۆریستییەکان بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی واشنتن، پێویستە دەستبەجێ عێراق جێبهێڵن و بە هیچ شێوەیەک گەشت بۆ ئەم وڵاتە نەکەن.

ئەمرۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، باڵیۆزخانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە بەغدا، لە راگەیەندراوێکی بەپەلەدا هۆشدارییەکی توندی ئاراستەی هاووڵاتییانی وڵاتەکەی کرد و داوای لێکردن بەهۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنییەوە دەستبەجێ خاکی عێراق جێبهێڵن.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، میلیشیا تیرۆریستییەکانی لایەنگری ئێران هانی هێرشی بەرفراوانیان داوە و چەندین کردەوەی چەکدارییان دژی هاووڵاتییان و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە بەغدا و ناوچەکانی دیکەی عێراق ئەنجامداوە، بەهۆیەوە سەلامەتی گشتی و ناوچە گشتییەکان وەک هۆتێل و فڕۆکەخانەکان کەوتوونەتە مەترسییەکی گەورەوە.

باڵیۆزخانەکە ئاماژەی بەوە کردووە، ئەو میلیشیایانە چەندین جار ناوچەی سەوز یان لە ناوەڕاستی بەغدا کردووەتە ئامانج، بۆیە داوا لە هاووڵاتییانی دەکات بەهۆی مەترسیی بەردەوامی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە ئاسمانی عێراقدا، هەوڵی چوون بۆ باڵیۆزخانە لە بەغدا نەدەن.

لە لایەکی دیکەوە، باڵیۆزخانەی ئەمریکا رایگەیاندووە نابێت هاووڵاتییان لەبەر هیچ هۆکارێک روو لە عێراق بکەن، ئەمەش بەهۆی مەترسییەکانی تیرۆر، رفاندن، ململانێی چەکداری و نائارامی مەدەنی. راگەیەندراوەکە ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئێران و گروپە چەکدارە لایەنگرەکانی هەڕەشەیەکی جددین بۆ سەر ژێرخانی وزە و دامەزراوە دیپلۆماسییەکان لە بەغدا و تەنانەت توانای دەسەڵاتدارانی عێراقیشیان بۆ وەڵامدانەوەی بارودۆخە فریاگوزارییەکان سنووردار کردووە. لەو چوارچێوەیەشدا.