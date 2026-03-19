جەنگی ئێران سیاسی

لە بەسرە بە درۆن هێرشکرایە سەر بنکەی دەریایی ئوم قەسر

عێراق جەنگی ئیسرائیل و ئێران

سەرچاوەیەکی ئەمنیی لە پارێزگای بەسرە، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، رایگەیاند،؛ بنکەی دەریایی ئوم قەسر لە رێگەی درۆنەوە کراوەتە ئامانج.

سەرچاوەکە لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکانی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە: "بارەگای فەرماندەیی هێزە دەریاییەکان لە ئوم قەسر لە پارێزگای بەسرە، بەر هێرشێکی درۆنی کەوتووە، هاوکات لەگەڵ ئەم هێرشەشدا، دوو درۆنی دیکە لە نزیک ناوچە سنوورییەکانی نێوان عێراق و کوەیت کەوتوونەتە خوارەوە."

سەبارەت بە زیانەکان، سەرچاوەکە رایگەیاندووە؛ تاوەکو ئێستا هیچ زانیارییەکی ورد لەبارەی قەبارەی زیانە گیانی یان ماددییەکانی ئەو هێرشە لەبەر دەستدا نییە.

 
 
لاڤین عومەر ,