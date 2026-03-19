هێرشەکەی سەر قەتەر نرخی گازی لە ئەوروپا بەرز کردەوە

هێرشەکەی سەر قەتەر و گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست؛ گازیان لە ئەوروپا گران کرد.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 19ی ئاداری 2026، ئاژانسی هەواڵی "فرانس پرێس" بڵاوی کردەوە، بەهۆی ئەو هێرشە نوێیانەی کراونەتە سەر ژێرخانی وزە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بەتایبەتی بەئامانجگرتنی دامەزراوەی سەرەکیی گازی "رەئس لەفان" لە قەتەر، نرخی گاز لە بازاڕەکانی ئەوروپا بە رێژەی 35% بەرزبووەوە.

بەپێی هەواڵەکەی ئاژانسی فرانس پرێس، نرخی گرێبەستەکانی گازی سروشتیی هۆڵەندی (TTF)، وەک پێوەرێکی سەرەکیی بازاڕەکانی ئەوروپا دادەنرێت، بۆ 74 یۆرۆ بەرزبووەوە، پێش ئەوەی دواتر کەمێک لەو نرخە پاشەکشە بکات.

ئەم پێشهاتە و شڵەژانەی بازاڕی وزە راستەوخۆ دوای ئەوە دێت هێرشەکانی ئێران زیانێکی گەورەیان بە ناوچەی پیشەسازیی رەئس لەفان گەیاندووە، ناوچەکە بە گەورەترین ناوەندی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی گاز لەسەر ئاستی جیهان هەژمار دەکرێت.

ئێوارەی رۆژی چوارشەممە، 18ی ئاداری 2026، ئێران زنجیرەیەک هێرشی مووشەکی و درۆنیی کردە سەر ژێرخانی وزەی وڵاتانی کەنداو، دیارترینیان ناوەندی پیشەسازیی "رەئس لەفان" بوو لە قەتەر، کە گەورەترین وێستگەی هەناردەکردنی گازی سروشتیی شلکراوەیە (LNG) لە جیهاندا.

شارەزایانی ئابووری ئاماژەیان بەوە دا، ئەوروپا دوای جەنگی رووسیا و ئۆکراینا بەشێکی زۆری پشتبەستنی بۆ دابینکردنی گاز خستووەتە سەر قەتەر و ئەمریکا، بۆیە هەر وەستانێک لە بەرهەمهێنانی گازی قەتەر راستەوخۆ کار دەکاتە سەر ئاسایشی وزەی وڵاتانی ئەوروپا.

هێرشەکانی ئێران وەک وەڵامدانەوەیەک بوو بۆ ئەو گورزە سەربازییەی بەر کێڵگەی "پارسی باشوور" کەوت لە پارێزگای بوشەهر، ناوەندەکە سەرچاوەی سەرەکیی گازی ناوخۆیی ئێرانە و لەناوبردنی کاریگەریی گەورەی لەسەر ئابووریی تاران دروست کردووە.

چاودێران پێیان وایە بەردەوامیی ئەم رەوشە نەک تەنیا نرخی گاز، بەڵکوو تەواوی بازاڕی وزەی جیهانی تووشی قەیرانێکی بێپێشینە دەکات.