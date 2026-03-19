سوودانی بۆ مارک رووتە: عێراق پشتگیری لە هەموو هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ راگرتنی جەنگ دەکات

سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییانەدا لەگەڵ سکرتێری گشتیی هاوپەیمانیی ناتۆ، دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و مەترسییەکانی پەرەسەندنی گرژییە سەربازییەکانیان تاوتوێ کرد.

پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و مارک رووتە، سکرتێری گشتیی هاوپەیمانیی ناتۆ بە تەلەفۆن قسەیان کرد،

نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی بڵاوی کردەوە، لەو پەیوەندییەدا سوودانی پشتیوانیی تەواوی عێراقی بۆ هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بە مەبەستی راگرتنی جەنگ و گەڕاندنەوەی سەقامگیری دەربڕیوە.

سوودانی جەختی کردەوە، کە پێویستە دیالۆگ بکرێتە جێگرەوەی بژاردە سەربازییەکان بۆ چارەسەرکردنی سەرجەم کێشە هەڵپەسێدراوەکان.

سەرۆکوەزیرانی عێراق دووپاتی کردەوە، کە پێویستە وڵاتانی نێو هاوپەیمانیی ناتۆ، بە هیچ شیوەیەک بەشداریی لەو جەنگە نەکەن، هەروەها هەموو هەوڵێکیان بخەنەگەڕ بۆ پاڵپشتی دیالۆگ و دۆزینەوەی چارەسەرێکی دیپلۆماسی".

هەروەها سەرۆکوەزیرانی عێراق پابەندبوونی عێراقی بە پاراستنی نێردە دیپلۆماسییەکان و باڵیۆزخانەکان دووپات کردەوە و رایگەیاند، حکومەت بەکارهێنانی خاک و ئاسمانی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی تر رەت دەکاتەوە.

لە بەرامبەردا مارک رووتە ستایشی هەوڵەکانی عێراقی کرد بۆ پاراستنی نێردەکان و جەختی لە هاوبەشیی بنیاتنەرانەی نێوان ناتۆ و عێراق کردەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.