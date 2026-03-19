ناتانیاهۆ: جەنگی ئێران زۆر بە خێرایی کۆتایی دێت و تاران توانای پیتاندنی یۆرانیۆمی نەماوە

پێش 29 خولەک

بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە نوێترین لێدوانیدا چەند پەیامێکی توندی ئاراستەی کۆماری ئیسلامی ئێران کرد و رایگەیاند:گوشار و هەڕەشەکانی ئێران لە رێگەی داخستنی گەرووی هورمزەوە هیچ سوودێکی نابێت.

بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل رایگەیاند: لەو ئۆپەراسیۆنەی وڵاتەکەمان کە بۆ سەر ئێران دەستیپێکردووە، ئامانج لێی لەناوبردنی پرۆگرامی ئەتۆمی و پرۆژەکانی مووشەکی بالیستییە. "ئێران لەرێگەی مووشەکەکانییەوە سەدان هێرشی کردووەتە سەر وڵاتەکەمان، ئێمەش وەک وەڵامێک لە دەریا و وشکانی و ئاسمانەوە دەیانکەینە ئامانج و بەردەوام دەبین لە بەئامانجگرتنی سەکردەکانیان".

گوتیشی :گوشار و هەڕەشەکانی ئێران لە رێگەی داخستنی گەرووی هورمزەوە هیچ سوودێکی نابێت و سەرناگرێت، ئێران چیتر هیچ توانایەکی بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم یان بەرهەمهێنانی مووشەکی بالیستی نەماوە.

ناتانیاهۆ باسی لەوەش کرد، ئیسرائیل بە تەنیا و بەبێ هاوکاری کەس هێرشی کردووەتە سەر کێڵگەی غازی پارسی ئێران، جەنگی دژی ئێران زۆر لەوە خێراتر کۆتایی دێت کە خەڵک پێشبینی دەکەن.