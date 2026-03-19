نەواف سەلام: پێویستە بڕیاری جەنگ و ئاشتی تەنیا لە دەستی لوبناندا بێت

نەواف سەلام، سەرۆکوەزیرانی لوبنان، ئاماژە بەوە دەکات ئەولەویەتی نیشتمانیی وڵاتەکەی بریتییە لە گەڕاندنەوەی بڕیاری سەروەری بۆ دەوڵەت و ڕایگەیاند، لوبنان ناتوانێت بەردەوام بێت ئەگەر نیوەی دەوڵەت بێت و نیوەکەی تری ببێتە گۆڕەپانی ململانێی دەرەکی.

نەواف سەلام سەرۆکوەزیرانی لوبنان لە وتارێکدا بەبۆنەی جەژنی رەمەزانەوە رایگەیاند، ئەم جەنگەی ئێستا هەیە بژاردەی گەلی لوبنان نەبووە، بەڵکو بەهۆی سەرکێشییەکەوە بووە کە بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی تێدا رەچاو نەکراوە.

نەواف سەلام گوتیشی: ناکرێت لایەنێک بڕیاری جەنگ بدات و دواتر داوا لە دەوڵەت بکات بە تەنیا بەرپرسیارێتی دەرەنجامە ماڵوێنکەرەکان هەڵبگرێت.

هەروەها سەرکۆنەی ئەو گوتارانەی کرد کە داوای بێدەنگی لە خەڵک دەکەن یان تۆمەتی خیانەت دەدەنە پاڵ ئەو کەسانەی پرسیار لە هۆکاری تێوەگلانی وڵات لە جەنگ دەکەن.

سەلام دووپاتی کردەوە کە ئەرکی دەوڵەتە هەموو هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بخاتە گەڕ بۆ ڕاگرتنی جەنگ و دابینکردنی هاوکاری بۆ ئاوارەکان.