ئیمارات هەڵوەشاندنەوەی تۆڕێکی  سەر بە حزبوڵڵا و ئێرانی راگەیاند

دەسەڵاتدارانی ئیمارات رایانگەیاند، تۆڕێکیان هەڵوەشاندووەتەوە کە لەلایەن حزبوڵڵای لوبنانی و ئێرانەوە بەڕێوەبراون و پارەیان بۆ دابینکراوە، ئامانجی تۆڕەکەش تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری دارایی ئەو وڵاتە بووە.

ئەمڕۆ هەینی، 19ـی ئاداری 2026، دەزگای ئاسایشی ئیمارات لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکان بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری وڵات، توانیویانە ئەندامانی تۆڕێک دەستگیر بکەن کە لە لایەن حزبوڵڵا و ئێرانەوە ئاراستە دەکران.

لە بەیاننامەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، لێکۆڵینەوەکان دەریانخستووە کە ئەندامانی ئەم تۆڕە بەپێی پلانێکی ستراتیژیی پێشوەختە و بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە دەرەکییەکانی سەر بە حزبوڵڵا و ئێران جوڵاونەتەوە، هەروەها تێوەگلاون لە پرۆسەکانی "سپیکردنەوەی پارە و دابینکردنی دارایی بۆ چالاکییە تیرۆریستییەکان"، کە ئەمەش هەڕەشەیەکی راستەوخۆ بووە بۆ سەر ئاسایشی دامەزراوەکانی وڵات.

دەزگای ئاسایشی دەوڵەتی ئیمارات جەختی کردەوە، کە لایەنە پەیوەندیدارەکان بە وردی چاودێری ئەم جۆرە چالاکییانە دەکەن و بە هیچ شێوەیەک چاوپۆشی لە هیچ هەوڵێک ناکەن کە بیەوێت ئابووری نیشتمانی یان دامەزراوە مەدەنییەکان بۆ مەبەستی تیرۆریستی و تێکدەرانە بەکاربهێنێت.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا هاتووە، ئیمارات بەردەوام دەبێت لە گرتنەبەری رێکاری پێویست بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری خۆی، هەر دەستوەردانێکی دەرەکی یان چالاکییەکی نایاسایی کە وڵات بکاتە ئامانج، بە توندی رووبەڕووی دەبنەوە، بێ گوێدانە ئەوەی سەرچاوەکەی لە کوێیە و لەژێر چ ناو و پەردەیەکدا خۆی حەشارداوە.